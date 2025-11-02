باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از کارگروه آلودگی هوای استان خوزستان به اطلاع شهروندان گرامی میرسد: بر اساس تصمیم این کارگروه و با توجه به تداوم آلودگی ناشی از آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمهغربی استان، همچنین افزایش میزان آلایندهها ناشی از فعالیتهای صنعتی و کشاورزی، به منظور حفظ سلامت شهروندان، تصمیمات زیر برای روز دوشنبه ۱۲ آبانماه ۱۴۰۴ گرفته شده است:
ساعت آغاز فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی در شهرستانهای اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشتآزادگان ساعت ۹:۰۰ صبح خواهد بود.
ساعت آغاز فعالیت مدارس و دانشگاهها در تمام مقاطع تحصیلی در این شهرستانها ساعت ۹:۳۰ صبح تعیین شده است.
دستگاههای خدماترسان، بهداشتی، درمانی و امدادی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه میدهند.
نحوه فعالیت بانکها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانکهای استان متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
از شهروندان گرامی درخواست میشود در راستای حفظ سلامت خود و خانواده از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیههای بهداشتی و زیستمحیطی را جدی بگیرند.
منبع: استانداری خوزستان