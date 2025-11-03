زلزلهای به بزرگی ۶/۳ ریشتر منطقه خلم در ولایت بلخ افغانستان را لرزاند (۱۲ آبان ۱۴۰۴)
مرکز زمینشناسی آمریکا میگوید که زمین لرزهای به بزرگی ۶/۳ منطقه خلم در ولایت بلخ افغانستان را حوالی نیمه شب یکشنبه ۱۱ آبان /دوم نوامبر لرزانده است.
شدت این زمین لرزه به حدی بوده که در کشورهای مجاور چون ایران، تاجیکستان، پاکستان و ازبکستان هم احساس شده است.
هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمینلرزه مخابره نشده است اما مرکز زمینشناسی آمریکا گزارش کرده که این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری پوسته زمین روی داده است.
شهریور ماه گذشته زمینلرزهای که در ولایت کنر در شرق افغانستان روی داد بیش از ۸۰۰ کشته و هزاران مجروح برجای گذاشت.