مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از توسعه کشت زعفران در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سمیه حسنی مدیر جهاد کشاورزی بهشهر در بازدید از از مزارع زعفران بخش یانسر هزارجریب بهشهر، گفت: برداشت طلای سرخ از مزارع دهستان شهداء این شهرستان از اواخر مهرماه آغاز شد و تا اواسط آبان ماه ادامه دار است.

او افزود: این محصول نقش بسزایی در معیشت و اقتصادکشاورزان منطقه هزارجریب دارد و با توجه به نیاز آبی پایین زعفران و مقاوم بودن آن به خشکی، برای کشت در دیمزار گزینه مناسب محسوب می‌شود و در کنترل فرسایش خاک اراضی شیبدار نیز کمک کننده است.

حسنی با بیان اینکه طی سنوات اخیر با توسعه کشت زعفران در شهرستان بهشهر مواجه بودیم، گفت: سطح زیر کشت زعفران در بهشهر به ٧٠ هکتار رسیده است و پیش بینی می‌شود امسال از هر هکتار بطور متوسط، ٤ تا ٦ کیلوگرم زعفران خشک برداشت شود.

او با اشاره به برنامه‌های حمایتی در کشت زعفران، افزود: جهاد کشاورزی شهرستان با برگزاری دوره‌های آموزشی، نظارت مستمر بر فرآیند کاشت، داشت و برداشت زعفران و تسهیل در تامین نهاده‌های با کیفیت، از کشاورزان زعفران کار در دهستان‌های عشرستاق و شهداء حمایت می‌کند تا محصولی باکیفیت و منطبق با استاندارد‌های ملی و بین المللی تولید شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: با توجه به نیاز آبی کم این محصول، میتوان در مناطق کوهستانی، در راستای تغییر الگوی کشت، توسعه زراعت زعفران را بیش از پیش ترویج کرد.

