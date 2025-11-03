شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی شاهین خبر داد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی شاهین یکی از محصولات شرکت سایپا است که در ماه‌های اخیرموفق شده خریداران بسیاری را به سمت خود کشانده است. اما در روز‌های اخیر خریداران این خودرو با ارسال پیامی خبر از تاخیر خودرو دادند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام بنده خودروی شاهین اتومات در تاریخ ۲۲ اسفند تکمیل وجه کردم ولی همچنان خبری از تحویل خودرو نیست. کسی اطلاعی از تاریخ فاکتور این خودرو دارد؟ لطفا رسیدگی کنید.

