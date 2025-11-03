شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی شاهین خبر داد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی شاهین یکی از محصولات شرکت سایپا است که در ماه‌های اخیرموفق شده خریداران بسیاری را به سمت خود کشانده است. اما در روز‌های اخیر خریداران این خودرو با ارسال پیامی خبر از تاخیر خودرو دادند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام بنده خودروی شاهین اتومات در تاریخ ۲۲ اسفند تکمیل وجه کردم ولی همچنان خبری از تحویل خودرو نیست. کسی اطلاعی از تاریخ فاکتور این خودرو دارد؟ لطفا رسیدگی کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: خودروی شاهین ، تحویل خودرو ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
خریداران خودرو‌های کوئیک و اطلس همچنان در بن بست تحویل
رنجش خریداران اطلس از تاخیر در تحویل خودرو
نگرانی خریداران خودروی کوئیک GXL و GXRL از تاخیر در تحویل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رنجش دوستداران کتاب از تعویق در جذب نیرو در کتابخانه های عمومی
گوشه‌هایی از مراسم سوگواری دهه اول فاطمیه در ماهدشت + فیلم
آخرین اخبار
گوشه‌هایی از مراسم سوگواری دهه اول فاطمیه در ماهدشت + فیلم
رنجش دوستداران کتاب از تعویق در جذب نیرو در کتابخانه های عمومی
نمایی چشم نواز از غروب بندر گناوه در یک روز پاییزی + فیلم
مقبره ملانصیرا و شیخ کبیر بابل در آستانه تخریب + فیلم
قابی دل انگیز از دشت‌های شمسک و چفکا در گرگان به وقت پاییز + عکس
تصاویری از حال و هوای ایام فاطمیه در انابد
مراسم عزاداری‌های خود را در ایام فاطمیه با ما به نمایش بگذارید
فیلمی از عکس‌های پاسدار شهید محمد سهرابی قهرمان ملی مبارزه با اسرائیل
خریداران خودروی شاهین همچنان در صف انتظار تحویل
شیراز به مناسبت ایام فاطمیه رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت + عکس
قاب جادویی از پاییز هزار رنگ در روستای زیارت گرگان + عکس