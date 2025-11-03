اعضای هیات رئیسه فدراسیون کاراته از اعضای مجمع این فدراسیون، رای اعتماد گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مجمع فدراسیون کاراته که با حضور فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، مهین فرهادی‌زاد نایب‌رئیس کمیته ملی المپیک، کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها، مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته و اعضای مجمع همراه بود، روسای هیأت‌ها و اعضای کمیسیون‌ها نیز به‌صورت وبیناری حضور داشتند.

در آغاز جلسه، رهنما ضمن ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳، از تلاش‌ها و زحمات جامعه کاراته تقدیر کرد و گفت: اگر امروز کاراته ایران در میادین مختلف می‌درخشد و دختران ما افتخارآفرینی می‌کنند، مدیون کسانی هستیم که برای کاراته زحمت کشیدند. از حسن طباطبایی و مزدا صوفی که نقش مؤثری در این مسیر داشته‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

در ادامه، گزارش حسابرس مستقل، گزارش مالی و گزارش بازرس فدراسیون ارائه شد. همچنین تقویم ورزشی سال ۱۴۰۴ با تفویض اختیار به هیأت‌رئیسه به تصویب رسید و برنامه عملیاتی و بودجه سال آینده نیز مطرح و بررسی شد.

اعضای مجمع در ادامه، با رأی خود موارد زیر را به تصویب رساندند:

تفویض اختیار به هیأت‌رئیسه فدراسیون برای اصلاح دستورالعمل کمیسیون‌های فدراسیون؛ تفویض اختیار برای اصلاح دستورالعمل وثاقت و امانت؛ تفویض اختیار برای بازنگری در ساختار کمیته‌های فدراسیون.

در بخش انتخاباتی مجمع نیز، سعید نصرالهی با کسب ۴۵ رأی به‌عنوان نایب‌رئیس اول فدراسیون برگزیده شد و فاطمه پورزمان با کسب ۴۰ رأی به‌عنوان نایب‌رئیس بانوان (نایب‌رئیس دوم) انتخاب شد.

همچنین مونا نبیلی و داود معظمی گودرزی به‌عنوان کارشناسان خبره فدراسیون و امیرعباس تقی‌زاده به‌عنوان خزانه‌دار فدراسیون کاراته برگزیده شدند.