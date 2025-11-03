نخستین دوره مسابقات وزنه‌برداری نظامیان جهان (سیزم) با برگزاری آئین افتتاحیه و حضور مسئولان کشوری، لشکری، استانی و شهرستانی  در بابلسر آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات وزنه‌برداری نظامیان جهان (سیزم) با شرکت ۸ کشور از ۱۲ تا ۱۴ آبان ماه در سالن ورزشی سرداران شهید نوبخت بابلسر برگزار خواهد شد.

در این رقابت‌ها وزنه بردارانی از کشور‌های روسیه، ارمنستان، قزاقستان، ازبکستان، نیجریه، سریلانکا، کره شمالی و ایران در ۸ وزن رقابت می‌کنند.

در اولین دوره مسابقات وزنه‌برداری نظامیان جهان (سیزم)، شرکت کنندگان در اوزان ۶۰، ۶۵، ۷۱، ۷۹، ۸۸، ۹۴، ۱۱۰ و ۱۱۰+ برای شناخت برترین‌ها به مصاف هم می‌روند.

کشور ایران بار‌ها میزبان رشته‌های مختلف ورزشی سیزم بوده است، اما این بار نخستین بار است که رقابت‌ها در شهری غیر از تهران برگزار خواهد شد.

 

