باشگاه خبرنگاران جوان از شما دعوت می‌کند تا از مراسم عزاداری هایتان در ایام فاطمیه در قالب عکس و فیلم بدون لوگو برای ما ارسال کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت فاطمه الزهرا (س) برترین بانوی هستی، فرزند پیامبر اکرم (ص) و همسر امیرالمؤمنین علی (ع) است. این بانوی مکرم اسلام تنها چند ماه پس از درگذشت پیامبر (ص) به شهادت رسید. در روایات شیعه دو تاریخ برای درگذشت آن حضرت وجود دارد، ایام فاطمیه به فاصله بین این دو تاریخ یعنی ۱۳ جمادی‌الاول تا ۳ جمادی‌الثانی گفته می‌شود که به دهه فاطمیه شهرت دارد. یکی از مهم‌ترین آداب این دهه، برگزاری مجالس عزاداری است که عاشقان و دلباختگان آن حضرت با پوشیدن جامه سیاه مراسم سوگواری برگزار می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان از شما دعوت می‌کند تا از مراسم عزاداری هایتان در قالب عکس و فیلم (به صورت افقی و بدون لوگو) از اقصی نقاط کشور برای ما ارسال کنید.

شماره تلفن ۰۹۳۰۳۰۰۱۹۴۷ را در گوشی همراه خود ذخیره و از طریق نرم افزار بله، ایتا، تلگرام، واتساپ و روبیکا تصاویر و فیلم‌های خود را برای ما ارسال کنید.

عکس‌ها و ویدئو‌های مربوط به رویداد‌های خبری و اتفاقات جالب پیرامون خود را برای انتشار در سایت و شبکه‌های اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان از طریق شناسه Shahrvandyjc@ (شماره ۰۹۳۰۳۰۰۱۹۴۷) یا از طریق صفحه صدای مردم برای ما ارسال کنید.

نکته مهم: هنگام عکاسی یا فیلم‌برداری، تلفن همراه خود را به صورت افقی بگیرید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: ایام فاطمیه (س) ، مناسبت‌های مذهبی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
اعزام زائران روستای مظفرآباد بردسکن به مشهد مقدس + عکس
شهروندخبرنگار فارس
شیراز به مناسبت ایام فاطمیه رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت + عکس
برپایی محفل سوگواری دهه اول فاطمیه در محله شهر قائم قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رنجش دوستداران کتاب از تعویق در جذب نیرو در کتابخانه های عمومی
گوشه‌هایی از مراسم سوگواری دهه اول فاطمیه در ماهدشت + فیلم
آخرین اخبار
گوشه‌هایی از مراسم سوگواری دهه اول فاطمیه در ماهدشت + فیلم
رنجش دوستداران کتاب از تعویق در جذب نیرو در کتابخانه های عمومی
نمایی چشم نواز از غروب بندر گناوه در یک روز پاییزی + فیلم
مقبره ملانصیرا و شیخ کبیر بابل در آستانه تخریب + فیلم
قابی دل انگیز از دشت‌های شمسک و چفکا در گرگان به وقت پاییز + عکس
تصاویری از حال و هوای ایام فاطمیه در انابد
مراسم عزاداری‌های خود را در ایام فاطمیه با ما به نمایش بگذارید
فیلمی از عکس‌های پاسدار شهید محمد سهرابی قهرمان ملی مبارزه با اسرائیل
خریداران خودروی شاهین همچنان در صف انتظار تحویل
شیراز به مناسبت ایام فاطمیه رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت + عکس
قاب جادویی از پاییز هزار رنگ در روستای زیارت گرگان + عکس