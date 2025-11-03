باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت فاطمه الزهرا (س) برترین بانوی هستی، فرزند پیامبر اکرم (ص) و همسر امیرالمؤمنین علی (ع) است. این بانوی مکرم اسلام تنها چند ماه پس از درگذشت پیامبر (ص) به شهادت رسید. در روایات شیعه دو تاریخ برای درگذشت آن حضرت وجود دارد، ایام فاطمیه به فاصله بین این دو تاریخ یعنی ۱۳ جمادی‌الاول تا ۳ جمادی‌الثانی گفته می‌شود که به دهه فاطمیه شهرت دارد. یکی از مهم‌ترین آداب این دهه، برگزاری مجالس عزاداری است که عاشقان و دلباختگان آن حضرت با پوشیدن جامه سیاه مراسم سوگواری برگزار می‌کنند.

