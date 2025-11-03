باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای امروز، خیس شدن گوشی می‌تواند یک فاجعه باشد؛ اما درک فرآیند آسیب‌دیدگی و نحوه مقابله با آن حیاتی است. این اتفاق می‌تواند به سرعت اجزای داخلی را از کار بیندازد و منجر به از دست دادن اطلاعات و خرابی کامل دستگاه شود. از این رو، آگاهی از اقدامات اولیه و علائم هشدار دهنده اهمیت بالایی دارد.

اگر آب وارد گوشی شود دقیقا چه اتفاقی می‌افتد؟

زمانی که آب به داخل گوشی هوشمند نفوذ می‌کند، بلافاصله اتصالات الکتریکی را مختل کرده و روند خوردگی را در قطعات داخلی آغاز می‌کند. مولکول‌های مایع مسیرهای ناخواسته جریان الکتریکی را ایجاد کرده و باعث اختلال یا خرابی کامل قطعات می‌شوند که برد منطقی گوشی را به‌شدت آسیب‌پذیر می‌سازد.

آب شور به دلیل داشتن مواد معدنی هادی، تهدید جدی‌تری نسبت به آب شیرین محسوب می‌شود و می‌تواند آسیب سریع‌تر و گسترده‌تری به قطعات داخلی وارد کند.

باتری گوشی نیز در معرض خطر ویژه قرار دارد؛ تماس با مایعات می‌تواند واکنش‌های شیمیایی ایجاد کند که منجر به تورم، کاهش ظرفیت یا خرابی کامل آن می‌شود. این واکنش‌ها حتی پس از خشک شدن ظاهری گوشی نیز می‌توانند ادامه یابند.

چگونه بفهمیم گوشی دچار آب‌خوردگی شده است؟

آب‌خوردگی گوشی هوشمند با چندین نشانه آشکار خود را نشان می‌دهد. اغلب گوشی‌های هوشمند دارای نشانگرهای تماس با مایع (LCI) هستند که در صورت قرار گرفتن در معرض رطوبت، تغییر رنگ داده و مدرک واضحی از نفوذ آب ارائه می‌دهند.

نشانه‌های بصری

لنزهای دوربین مه‌آلود

لکه‌های آب زیر صفحه نمایش

مناطق تغییر رنگ یافته در نمایشگر

تراکم رطوبت پشت شیشه دوربین یا محافظ صفحه

مشکلات صوتی

بلندگوها خفه، دارای اعوجاج یا کاملا بی‌صدا می‌شوند

میکروفون در مکالمات صدا را به وضوح دریافت نمی‌کند

صداهای خش‌خش در هنگام پخش صوت

مشکلات شارژ

گوشی کابل شارژ را شناسایی نمی‌کند

سرعت شارژ بسیار کند می‌شود

خرابی کامل شارژ

وجود رطوبت پایدار در پورت شارژ

تغییرات عملکردی

ری‌استارت‌های ناگهانی

کرش کردن مکرر برنامه‌ها

مشکلات در پاسخ‌دهی صفحه لمسی

توقف کامل برخی از عملکردها

این علائم می‌توانند بلافاصله ظاهر شوند یا به تدریج با گسترش خوردگی در قطعات داخلی نمایان گردند.

پس از وارد شدن آب به گوشی چه اقداماتی انجام دهیم؟

بلافاصله گوشی خود را خاموش کرده و در اسرع وقت آن را از آب خارج کنید. از فشردن دکمه‌ها یا تلاش برای امتحان کردن عملکردها خودداری کنید، زیرا این کار می‌تواند آب را به عمق بیشتری از دستگاه هدایت کند. قاب، سیم‌کارت و هر قطعه قابل جداسازی را بردارید تا گردش هوا بهتر صورت گیرد و گوشی خشک شود.

مراحل فوری و ضروری:

با نگه داشتن دکمه پاور، دستگاه را کاملا خاموش کنید.

به آرامی آب اضافی را تکان داده و بیرون بریزید و بدنه بیرونی را با یک حوله تمیز خشک کنید.

روی خشک کردن پورت‌ها، بلندگوها و هر سوراخی که ممکن است آب در آن گیر کرده باشد، تمرکز کنید.

از منابع حرارتی مانند سشوار یا فر اجتناب کنید.

روش‌های موثر خشک کردن:

گوشی خود را در ظرفی حاوی بسته‌های ژل سیلیکا قرار دهید (موثرترین روش).

از پاستای خام به‌عنوان جاذب رطوبت جایگزین استفاده کنید.

از روش برنج خودداری کنید، زیرا می‌تواند بقایایی در پورت‌ها به جا بگذارد و رطوبت را به طور فعال بیرون نمی‌کشد.

برای دستگاه‌های با ارزش یا آسیب گسترده ناشی از آب، خدمات تعمیر حرفه‌ای را در نظر بگیرید. تکنسین‌های تعمیر ابزارها و محلول‌های تمیزکننده تخصصی دارند که می‌توانند خوردگی را برطرف کرده و عملکرد را بهتر از روش‌های خانگی بازیابی کنند.

اقدام در عرض ۲۴ تا ۴۸ ساعت، بهترین شانس را برای بازیابی موفقیت‌آمیز فراهم می‌کند.

سرعت آسیب‌دیدگی گوشی بر اثر آب چقدر است؟

آسیب ناشی از آب در عرض چند ثانیه پس از قرار گرفتن در معرض مایع، با اتصالات الکتریکی فوری، آغاز می‌شود. با این حال، جدی‌ترین آسیب ناشی از خوردگی در طول ساعت‌ها و روزها توسعه می‌یابد، به همین دلیل اقدام سریع می‌تواند از آسیب دائمی به قطعات داخلی دستگاه شما جلوگیری کند.

جدول زمانی پیشرفت آسیب آب:

اثرات فوری (۰ تا ۵ دقیقه): مسیرهای الکتریکی بین قطعات تشکیل می‌شود که باعث خاموشی ناگهانی، سوسو زدن صفحه یا رفتار نامنظم می‌گردد.

آسیب کوتاه‌مدت (۲۴ تا ۴۸ ساعت): رطوبت محبوس شده همچنان بر اتصالات الکتریکی تاثیر می‌گذارد و باعث مشکلات متناوب مانند کرش کردن برنامه‌ها، مشکلات شارژ یا مسائل صوتی می‌شود.

علائم پیشرونده (هفته اول): قطعاتی که در ابتدا بدون تاثیر به‌نظر می‌رسیدند، ممکن است با گسترش خوردگی در امتداد مدارهای الکتریکی، شروع به از کار افتادن کنند.

خوردگی بلندمدت (هفته‌ها تا ماه‌ها): رطوبت باقی‌مانده باعث اکسیداسیون می‌شود که به تدریج تماس‌های فلزی را تخریب کرده و منجر به خرابی دائمی قطعات می‌شود.

سناریوهای وارد شدن آب به گوشی اغلب علائم پیشرونده‌ای را نشان می‌دهند که توضیح می‌دهد چرا برخی گوشی‌ها بلافاصله پس از قرار گرفتن در معرض آب خوب به نظر می‌رسند، اما بعدا دچار مشکل می‌شوند.

کدام گوشی‌ها در برابر آب مقاوم‌ترند؟

گوشی‌های هوشمند با رتبه‌بندی IP بالاتر، محافظت بهتری در برابر آب ارائه می‌دهند. دستگاه‌های دارای استاندارد IP68 (آی‌پی ۶۸) نسبت به مدل‌های IP67 (آی‌پی ۶۷) در برابر غوطه‌وری عملکرد بهتری دارند.

رده‌بندی IP برای محافظت گوشی هوشمند در برابر آب:

IP67: محافظت در برابر غوطه‌وری در آب تا عمق ۱ متر به مدت ۳۰ دقیقه.

IP68: محافظت در برابر غوطه‌وری عمیق‌تر (بسته به سازنده متفاوت است).

شرایط آزمایشگاهی: رتبه‌بندی‌ها به آب شیرین تحت آزمایش‌های کنترل شده اعمال می‌شوند، نه سناریوهای دنیای واقعی.

محدودیت‌های مهم مقاومت در برابر آب

مهر و موم‌ها به دلیل فرسودگی طبیعی، افتادن و تغییرات دما به مرور زمان تخریب می‌شوند.

محدودیت‌های دما بر اثربخشی آب‌بندی در آب بسیار گرم یا سرد تاثیر می‌گذارند.

صابون، آب شور، آب کلردار استخر می‌توانند با وجود رتبه‌بندی IP باعث آسیب شوند.

آب تحت فشار (سر دوش، جت‌های آب) تحت پوشش رتبه‌بندی‌های IP نیست.

مقاومت در برابر آب با افزایش سن گوشی کاهش می‌یابد.

درک آسیب آب به شما کمک می‌کند تا در هنگام حوادث به‌طور موثر واکنش نشان دهید و دستگاه‌هایی را انتخاب کنید که با نیازهای سبک زندگی شما مطابقت دارند. در حالی که گوشی‌های هوشمند مدرن مقاومت چشمگیری در برابر آب ارائه می‌دهند، رفتار با احتیاط در اطراف مایعات بهترین استراتژی محافظت باقی می‌ماند.

منبع: همشهری آنلاین