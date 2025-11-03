باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنبش حماس فلسطین، امروز دوشنبه، به تصویب پیشنویس قانون اعدام اسیران فلسطینی در کمیته امنیت کنست (پارلمان) اسرائیل واکنش نشان داد.
حماس در بیانیهای اعلام کرد: «تصویب پیشنویس قانون اعدام اسیران فلسطینی در کمیته امنیت داخلی کنست صهیونیستی و ارجاع آن به کنست برای رأیگیری، تجسم چهره فاشیستی زشت رژیم اشغالگر و سرکش صهیونیستی است و اصرار اشغالگران بر نقض قوانین بینالمللی، به ویژه مفاد حقوق بینالمللی بشردوستانه و کنوانسیون سوم ژنو را نشان میدهد.»
حماس در ادامه افزود: «ما از سازمان ملل متحد، جامعه بینالمللی و نهادهای حقوقی و بشردوستانه ذیربط میخواهیم که برای توقف این جنایت وحشیانه، اقدام فوری انجام دهند و کمیتههای بینالمللی برای ورود به بازداشتگاهها و آگاهی از وضعیت اسیران فلسطینی تشکیل دهند و فجایعی را که تحت نظارت رسمی مقامات اشغالگر در آنجا مرتکب میشود، افشا کنند.»
این جنبش همچنین خواستار اقدام برای آزادی فوری اسیران فلسطینی شد، به ویژه با توجه به گزارشهای منتشر شده در مورد نقضهای هولناک و پس از افشای ویدئوی ضرب و شتم و تجاوز در بازداشتگاه فاشیستی سده تیمان .
به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا)، رسانههای اسرائیلی گزارش دادهاند که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل، «چراغ سبز» را برای تصویب پیشنویس قانون اعدام اسیران فلسطینی داده است. این قانون توسط کمیته پارلمانی تصویب و به هیئت عمومی کنست ارجاع داده شده است تا مورد بحث و رأیگیری قرار گیرد و انتظار میرود پس فردا، چهارشنبه، به رأی گذاشته شود.
گفتنی است، یک کمیته پارلمانی کنست در تاریخ ۲۹ سپتامبر گذشته نیز این پیشنویس قانون را تصویب کرده بود تا مقدمات رأیگیری در قرائت اول فراهم شود. این قانون بخشی از توافقهایی است که برای تشکیل ائتلافی به سرکردگی نتانیاهو با همکاری ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل در اواخر سال ۲۰۲۲ حاصل شد.
منبع: اسپوتنیک