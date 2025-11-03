باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اطلاعیهای اعلام کرد: «در پی انجام مأموریت گشتزنی مأموران کلانتری ۱۱۶ موسوی در ساعات پایانی شب گذشته و در محدوده میدان محمدیه تهران، یکی از گشتهای انتظامی به فردی برخورد کردند که با سلاح سرد در حال زورگیری از شهروندان بود.
با اقدام بهموقع مأموران برای دستگیری فرد مجرم، وی بدون توجه به دستور ایست پلیس و علیرغم اخطارهای قانونی و شلیک تیر هوایی هشداردهنده، با سلاح سرد به سمت مأموران حملهور میشود.
نهایتا، ماموران با رعایت دقیق قانون بهکارگیری سلاح و در جهت حفظ جان شهروندان و تأمین امنیت عمومی، ناچار به شلیک به سمت مهاجم شده و او را زمینگیر میکنند.
پلیس تهران بزرگ ضمن تأکید بر برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با عاملان جرایم خشن و افرادی که امنیت عمومی جامعه را تهدید میکنند، اعلام میدارد که حفظ امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز نیروی انتظامی است و هیچگونه رفتار مجرمانهای که آسایش عمومی را مختل کند، بدون پاسخ نخواهد ماند.»