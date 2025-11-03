مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اطلاعیه‌ای به تشریح ماجرای تیراندازی در میدان محمدیه پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در پی انجام مأموریت گشت‌زنی مأموران کلانتری ۱۱۶ موسوی در ساعات پایانی شب گذشته و در محدوده میدان محمدیه تهران، یکی از گشت‌های انتظامی به فردی برخورد کردند که با سلاح سرد در حال زورگیری از شهروندان بود.

با اقدام به‌موقع مأموران برای دستگیری فرد مجرم، وی بدون توجه به دستور ایست پلیس و علیرغم اخطار‌های قانونی و شلیک تیر هوایی هشداردهنده، با سلاح سرد به سمت مأموران حمله‌ور می‌شود.

نهایتا، ماموران با رعایت دقیق قانون به‌کارگیری سلاح و در جهت حفظ جان شهروندان و تأمین امنیت عمومی، ناچار به شلیک به سمت مهاجم شده و‌ او را زمین‌گیر می‌کنند. 

پلیس تهران بزرگ ضمن تأکید بر برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با عاملان جرایم خشن و افرادی که امنیت عمومی جامعه را تهدید می‌کنند، اعلام می‌دارد که حفظ امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز نیروی انتظامی است و هیچ‌گونه رفتار مجرمانه‌ای که آسایش عمومی را مختل کند، بدون پاسخ نخواهد ماند.»

برچسب ها: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ، تیراندازی ، میدان محمدیه
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
اعدام. همین!!!!!. چقدر مماشات؟؟؟؟
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
باید کسی که موجب پیدا شدن دزد ها شده رو اعدام کرد نه کسی که دزدی می‌کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۷ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
ماموران باید میزد تو سرش که دیگه وحشی بازی در نیارد
۳
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
نیروهای انتظامی متشکرم
۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
چرا پلیس اسلحه شوک نداره؟؟؟
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کاک احمد
۱۹:۰۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
دم پلیس گرم اما کسی که در زور گیری میکنه باید بزنید توی مخش تا درقبر زمینگیر بشه
۲
۲۲
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۸:۲۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
به. مردم. میگین. ماجرا. چی. بود
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
تو رو سنه نه نه نه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
خدا کنه اتفاقی برای اون فرد مجرم نیفتاده باشه وگرنه اون مامور بنده خدا تو دردسر میفته!
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
به تگزاس نزدیک می شویم
۱۶
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
مرگ قانون را اجرا کنید،این داستان ها کمتر میشود
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
*
۱۶:۴۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
واقعا چجوری اینکارارو میکنن ایران شده تگزاس کاش جلوی این موارد خشن گرفته بشه امنیت صفر
۱۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
پلیس باید اقتدار داشته باشد
پلیس باید حرمت و چایگاه بالایی داشته باشد
نیروی انتظامی تشکر تشکر
استمرار استمرار
اقتدار اقتدار
دست بوس و سپاسگزار نیروهای امنیتی نظامی و انتظامی بوده و هستیم. دعاگویتانیم
۴
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
ممنون سردار رادان و همکاران محترمشان
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
دست پلیس درد نکنه بزنید نابود کنید این حیوانات وحشی را
۲
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
زورگیر = غیر قابل ترحم
۲
۳۱
پاسخ دادن
