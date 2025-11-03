رئیس پلیس راهور انتظامی استان سیستان و بلوچستان از اجرای محدودیت‌های ترافیکی ویژه به منظور تامین و ارتقاء ایمنی و تسهیل در عبور و مرور در شهرستان زاهدان خبر داد .

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سرهنگ ستاد "حجت پرهیزگار" رئیس پلیس راهور انتظامی استان سیستان و بلوچستان ضمن تبریک و گرامیداشت روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی از اجرای محدودیت‌های ترافیکی ویژه به منظور تامین و ارتقاء ایمنی و تسهیل در عبور و مرور در شهرستان زاهدان خبر داد و بیان کرد.

به منظور برگزاری مراسم باشکوه ۱۳ آبان پلیس راهور انتظامی استان محدودیت‌های ترافیکی در این روز را از ساعت ۰۸۰۰ صبح اعمال خواهد نمود؛

وی با بیان اینکه مسیر راهپیمایی از تقاطع بلوار مطهری – پاسداران به سمت خیابان آزادی، طول خیابان آزادی حد فاصل میدان آزادی تا تقاطع خیابان مصطفی خمینی و آزادی خواهدبود افزود: 

شهروندان برای سهولت در رفت و آمد از خیابان‌های (امیرالمومنین – شریعتی بهشتی و آیت الله کفعمی) به عنوان مسیر‌های جایگزین در زمان برگزاری مراسم راهپیمایی استفاده نمایند.

رئیس پلیس راهور استان س و ب ضمن تشکر و قدردانی از شهروندان درخواست کرد همکاری لازم را با کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی داشته باشند و از توقف و پارک خودرو‌های شخصی در محل‌های اعلامی اجرای محدودیت خودداری کرده و هنگام رانندگی با توجه به تردد عابرین از عرض راه با توجه کافی به جلو و سرعت مطمئن برانند.

 

منبع فراجا

