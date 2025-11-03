باشگاه خبرنگاران ؛ محبوبه کباری- حسین عبدالهی رئیس سامانه املاک و اسکان در برنامه میز اقتصاد اظهار داشت: با رفع کندی‌های مقطعی، خدمات سامانه پایدار شده است، شرکت‌های بیمه باید برای جلوگیری از دوباره‌کاری، کد پستی خوداظهاری‌شده در سامانه را استعلام کنند.

عبداللهی در خصوص آمار استعلامات و عملکرد سرویس گفت: از ابتدای آبان ماه تاکنون، بیش از ۵ میلیون استعلام توسط بیمه مرکزی از سرویس سامانه املاک و اسکان دریافت شده است. پاسخ‌های داده شده عمدتاً مثبت بوده و سرویس بسیار پایدار عمل کرده و مشکلی از این بابت وجود نداشته است.

مدیر سامانه املاک و اسکان تأکید کرد: مردم به راحتی در حال انجام خوداظهاری هستند و این افزایش تعداد خوداظهاری‌ها نشان می‌دهد که مردم پای کار آمده‌اند و کار به سرعت در حال انجام شدن است.

نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به سازمان ثبت اسناد در این برنامه اظهار داشت:: اتصال سامانه‌ها را فوراً تکمیل کنید، اتصال کاتب به املاک و اسکان برای جلوگیری از ثبت قرارداد بدون خوداظهاری است.

وی ادامه داد: ارائه وب سرویس قرارداد استاندارد به سامانه «خودنویس» است و ارسال آنی و برخط اطلاعات خرید و فروش/اجاره به سامانه‌های املاک پاسخ‌گویی سازمان ثبت به وزارت راه و شهرسازی بر اساس کد پستی در خصوص سند تک‌برگ برای جلوگیری از معاملات عادی باید انجام شود.

پایان کلاهبرداری در معاملات ملک با شفافیت داده‌ها

محمد غلامی نماینده کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک گفت: با ایجاد دسترسی داده به پلتفرم‌های بخش خصوصی و استفاده از فناوری‌های نوین، امکان نظارت و شفافیت در بیش از ۲.۵ میلیون معامله ملکی سالانه فراهم می‌شود. اقدامی که از تخلفات و کلاهبرداری‌ها در این حوزه جلوگیری می‌کند.