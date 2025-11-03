باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش مرکز لرزهنگاری اروپا-مدیترانه (EMSC)، این زمینلرزه در عمق ۱۱ کیلومتری و در ساعت ۱۵:۳۵ به وقت محلی ثبت شده است. کانون این زمینلرزه در ۶۶ کیلومتری جنوب شرقی شهر بالیکسیر ثبت شده است.
لرزش این زمینلرزه در سراسر منطقه احساس شده است، اما هنوز اطلاعاتی درباره خسارات احتمالی اعلام نشده است.
ماه گذشته نیز زمین لرزهای به بزرگی ۵ ریشتر منطقه دریای مرمره در غرب ترکیه را لرزاند. پیش از آن نیز زلزلهای به بزرگی ۶.۱ ریشتر منطقه سیندرگی در استان بالیکسیر در شمال غربی ترکیه را لرزاند.
منبع: رویترز