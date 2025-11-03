زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر امروز دوشنبه غرب ترکیه را لرزاند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری اروپا-مدیترانه (EMSC)، این زمین‌لرزه در عمق ۱۱ کیلومتری و در ساعت ۱۵:۳۵ به وقت محلی ثبت شده است. کانون این زمین‌لرزه در ۶۶ کیلومتری جنوب شرقی شهر بالیک‌سیر ثبت شده است.

لرزش این زمین‌لرزه در سراسر منطقه احساس شده است، اما هنوز اطلاعاتی درباره خسارات احتمالی اعلام نشده است.

ماه گذشته نیز زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر منطقه دریای مرمره در غرب ترکیه را لرزاند. پیش از آن نیز زلزله‌ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر منطقه سیندرگی در استان بالیکسیر در شمال غربی ترکیه را لرزاند.

منبع: رویترز

برچسب ها: زلزله در ترکیه ، حوادث طبیعی
خبرهای مرتبط
انتقاد صریح اردوغان: حماس متعهد به آتش‌بس و اسرائیل بدعهد است
جزئیات نشست غزه در استانبول به میزبانی وزیر خارجه ترکیه
سه ضلعی رقابت اهل سنت در انتخابات عراق؛ رقابت ایران، ترکیه، امارات و عربستان؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
السودانی: خلع سلاح گروه‌ها تنها پس از خروج نیروهای آمریکایی ممکن است
واکنش تند جهاد اسلامی به طرح اعدام اسرای فلسطینی
نخست‌وزیر روسیه برای دیدار با رئیس‌جمهور چین وارد پکن شد
طالبان طرح ۵ ساله معیشت جایگزین برای ممنوعیت کشت خشخاش را تصویب کرد
پیش‌بینی افزایش حجم تجارت ریلی ایران و افغانستان تا پایان سال
هلال‌احمر افغانستان با نهادهای بین‌المللی نشست اضطراری برگزار کرد
زلزله در افغانستان؛ ایران اعلام آمادگی برای ارسال کمک کرد
توسعه همکاری‌های تجاری طالبان و قزاقستان با تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی
شهادت سه فلسطینی دیگر در سایه آتش‌بس شکننده
طالبان در تماس با وزیر خارجه ازبکستان بر اولویت دیپلماسی منطقه‌ای تأکید کرد
آخرین اخبار
پیش‌بینی افزایش حجم تجارت ریلی ایران و افغانستان تا پایان سال
نخست‌وزیر روسیه برای دیدار با رئیس‌جمهور چین وارد پکن شد
هلال‌احمر افغانستان با نهادهای بین‌المللی نشست اضطراری برگزار کرد
طالبان طرح ۵ ساله معیشت جایگزین برای ممنوعیت کشت خشخاش را تصویب کرد
طالبان در تماس با وزیر خارجه ازبکستان بر اولویت دیپلماسی منطقه‌ای تأکید کرد
توسعه همکاری‌های تجاری طالبان و قزاقستان با تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی
زلزله در افغانستان؛ ایران اعلام آمادگی برای ارسال کمک کرد
دستگیری ۵ عضو یک شبکه نفوذی وابسته به «حسام الأسطل» در خان‌یونس
زلنسکی: نمایندگان آمریکا هفته آینده برای مذاکره پهپادی به اوکراین سفر می‌کنند
درخواست ترامپ از کنگره برای لغو تحریم‌های قانون سزار علیه سوریه
السودانی: خلع سلاح گروه‌ها تنها پس از خروج نیروهای آمریکایی ممکن است
واکنش تند جهاد اسلامی به طرح اعدام اسرای فلسطینی
راه‌اندازی پست فرماندهی مشترک آمریکا و قطر در العدید
ترکیه خواستار تداوم فشار بین‌المللی بر اسرائیل شد
شهادت سه فلسطینی دیگر در سایه آتش‌بس شکننده
اردوغان خواستار اقدام جهان اسلام برای بحران سودان شد
آمریکا اولین آزمایش موشک قاره‌پیمای خود را پس از دستور ترامپ برنامه‌ریزی کرد
حملات اسرائیل به لبنان ۲ شهید و ۷ زخمی برجای گذاشت
تصویب پیش‌نویس اعدام اسرا در کنست «جنایت جنگی» است
هشدار دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درباره «جنایت جنگی» در سودان
زلزله ۵ ریشتری ترکیه را لرزاند
تحویل پیکر ۴۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
قاضی آمریکایی استقرار گارد ملی در پورتلند را متوقف کرد
حماس: اعدام اسیران، تجسم چهره فاشیستی اسرائیل است
بازداشت دادستان نظامی اسرائیل در تحقیقات مربوط به انتشار ویدئوی شکنجه اسیر فلسطینی
نظرسنجی: بالاترین میزان نارضایتی از ترامپ طی دو دوره ریاست جمهوری
تشکر بن‌گویر از نتانیاهو به دلیل حمایت از اعدام اسرای فلسطینی
انتقاد صریح اردوغان: حماس متعهد به آتش‌بس و اسرائیل بدعهد است
پیشروی روسیه در پوکروفسک و حمله به اهداف نظامی و صنعتی اوکراین
اسرائیل «قانون اعدام اسیران فلسطینی» را تائید کرد