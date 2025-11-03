فرمانده انتظامی زرین دشت از دستگیری عامل تیراندازی در عملیات ماموران این فرماندهی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رحمت‌اله ارجمندی فرمانده انتظامی زرین دشت اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری خانوادگی با تیراندازی همراه با ترس و وحشت در یکی از روستا‌های این شهرستان، بلافاصله ماموران انتظامی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

او افزود: با حضور پلیس و در عملیاتی مقتدرانه عامل تیراندازی که نظم و امنیت عمومی را برهم زده بود دستگیر و یک قبضه اسلحه شکاری نیز از او کشف شد. 

سرهنگ ارجمندی با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: پلیس همواره با افرادی که بخواهند به هر طریقی اقدام به قدرت نمایی و مختل کردن نظم و امنیت عمومی مردم کنند، مقتدرانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

