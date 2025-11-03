سرپرست باشگاه کارا ماشین می‌گوید که ما در کنار صنعت، ورزش را نیز وارد صحنه ملی کرده‌ایم و این ۲ مکمل یکدیگر هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن شیرقوی، سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی کارا ماشین آرنا، اظهار کرد: ما در کارا ماشین در کنار صنعت، ورزش را نیز وارد صحنه ملی کرده‌ایم. در لیگ باشگاه‌های قهرمانی کشور، رشته دوومیدانی را که پایه و مادر ورزش‌ها محسوب می‌شود، انتخاب کردیم و در لیگ باشگاه‌های ایران حضور یافتیم.

او  افزود: ما ۲  سال پیاپی تیم‌داری کردیم؛ در سال اول نایب‌قهرمان شدیم و در سال دوم با حضور چهار تیم در رده‌های جوانان و بزرگسالان،   (۱۰۰ ورزشکار و ۳۰ کادر و مربی) قهرمان شدیم.

شیرقوی گفت: در کنار قهرمانی در لیگ باشگاه‌های کشور، تمامی ورزشکاران ما رکورد‌های شخصی خود را ارتقا دادند. در مجموع، سی‌و‌چهار رکورد لیگ کشور را پس از چهل‌و‌چهار سال جابه‌جا کردیم و حتی رکورد ملی نیز شکسته شد. این موفقیت‌ها بسیار چشمگیر بود.

شیرقوی تصریح کرد: در بخش بانوان نیز توانستیم انگیزه بسیار بالایی ایجاد کنیم. بانوان ما آن‌قدر رکورد زدند که حتی فدراسیون شگفت‌زده شد و باورش سخت بود که چگونه این میزان انگیزه و پیشرفت در یک مجموعه ورزشی بخش خصوصی ایجاد شده است.

او ادامه داد: ما در کنار رشته دوومیدانی، در رشته هاکی نیز فعالیت کردیم. اکنون تیم کارا ماشین آرنا قهرمان لیگ باشگاه‌های کشور در بخش آقایان و نایب‌قهرمان در بخش بانوان شده است و موفق به کسب سهمیه لیگ باشگاه‌های آسیا شده‌ایم. این رقابت‌ها در آبان‌ماه و به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد.

سرپرست باشگاه کارا ماشین با اشاره به نقش مدیریت مجموعه گفت: با توجه به اینکه  مدیرعامل شرکت،  فردی ورزشی و دارای تفکر ورزشی است، بخش خصوصی ما باید زیرساخت‌های لازم را برای توسعه ورزش فراهم کند. متأسفانه در کشور ما بیشتر شعار داده می‌شود، اما اگر بخواهیم ورزش حرفه‌ای رونق بگیرد، باید بخش خصوصی در کنار صنعت به ورزش نیز توجه کند.

حسن شیرقوی تصریح کرد: ورزش و صنعت مانند جسم و روح هستند؛ اگر جسم نباشد، روح مرده است و اگر روح نباشد، جسم بی‌جان است. این دو مکمل یکدیگرند. صنعت می‌تواند از طریق ورزش برای خود برندسازی کند و ورزش نیز می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرینی نماید.

او خاطرنشان کرد: همه صنعتگران باید بتوانند در کنار کارخانه و صنعت خود، ورزش را توسعه دهند؛ در این صورت، موفقیتشان چندین برابر خواهد شد.

شیرقوی  در پایان گفت: در پایان از مدیرعامل متفکر، دلسوز و ورزشی کارا ماشین آرنا که طی چهار تا پنج سال گذشته در ورزش سرمایه‌گذاری حرفه‌ای انجام داده‌اند، قدردانی می‌کنم. به‌ویژه به خاطر توجه به سلامت جامعه و تفکر ایشان مبنی بر گسترش ورزش همگانی و خانوادگی در سراسر کشور، به‌خصوص در مناطق محروم، سرمایه‌گذاری‌های مؤثری صورت گرفته است. امیدواریم در ساختن جامعه‌ای پویا سهمی داشته باشیم. مدیرعاملانی با چنین نگرش و تفکری در کشور ما کم هستند و امیدواریم این تفکرات در میان مدیران صنعتی و ورزشی کشور بیش از پیش گسترش یابد.

برچسب ها: باشگاه فرهنگی ورزشی ، ورزش حرفه ای
خبرهای مرتبط
کاردان:
حدادی احترامی برای پرتاب دیسک بانوان قائل نمی‌شود/ من و محروقی در لیگ دوومیدانی شرکت نکردیم
شیرقوی:
مدیریت ناسالم باعث کنار کشیدن کاراماشین از لیگ دوومیدانی شد/ حدادی قهرمانان را فراری داده است
لیگ بی رمق دوومیدانی؛
از غیبت قهرمان فصل گذشته تا دویدن مجانی برای عضویت در تیم ملی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گام بلند شاگردان اسکوچیچ برای صعود به مرحله حذفی
اسکوچیچ: گاهی باید با چنگ و دندان پیروز شد
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ تیم دختران ایران مغلوب ژاپن شد
پرونده شکایت پرسپولیس از شمس آذر در کمیته تعیین وضعیت
روانخواه از هدایت تیم ملی امید استعفا کرد؟
پایان کار نمایندگان ایران با ۶ نشان رنگارنگ
شیرقوی: ورزش و صنعت مثل جسم و روح مکمل یکدیگر هستند
آخرین اخبار
اسکوچیچ: گاهی باید با چنگ و دندان پیروز شد
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ تیم دختران ایران مغلوب ژاپن شد
روانخواه از هدایت تیم ملی امید استعفا کرد؟
پایان کار نمایندگان ایران با ۶ نشان رنگارنگ
پرونده شکایت پرسپولیس از شمس آذر در کمیته تعیین وضعیت
شیرقوی: ورزش و صنعت مثل جسم و روح مکمل یکدیگر هستند
گام بلند شاگردان اسکوچیچ برای صعود به مرحله حذفی
باشگاه پرسپولیس به دنبال بازگرداندن پول انتقال فخریان
غلامپور عضو جدید کادرفنی استقلال
بازی حذفی تراکتور - پرسپولیس بدون تماشاگر است/ محل بازی دربی در چند روز آینده مشخص می‌شود
انصاری: کارت اوسمار برای نشستن روی نیمکت پرسپولیس صادر شد
تراکتور - پرسپولیس؛ فینال زودهنگام/ استقلال برابر تیم گمنام کشت و صنعت خلخال
تعداد غایبان استقلال مقابل الوحدات به ۵ نفر رسید
می خواهیم حال دل مردم و صنعت خوش باشد/ در ورزش حرفه ای حرفی برای گفتن داریم
دنیامالی: نیک‌نامی سعادتمند زبانزد بود/ اخبار خوبی از بازی‌های کشور‌های اسلامی خواهیم داشت
اجلاس کنفدراسیون بدمینتون آسیا با حضور نمایندگان ایران در کوالالامپور برگزار شد
دیدار تیم ملی فوتبال ایران با اسپانیا
ادی هاو: حیف که قانون دست و پایم را بسته بود
پرسپولیس هنوز بدون سرمربی است
کاپیتان تیم ایران مشکلی برای بازی با ژاپن ندارد
رقابت ۱۴۴ تکواندوکار در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ مبارزه قهرمانان جهان و المپیک در ریاض
استقلال امروز به اردن سفر می‌کند
لیونل مسی در حیدرآباد
برنامه فشرده و سرنوشت‌ساز استقلال در آبان و آذر
هیات رئیسه فدراسیون کاراته رای اعتماد گرفت
طارمی و ال‌کعبی؛ زوج مرگبار المپیاکوس در سوپرلیگ یونان
میراسماعیلی: جودو ایران به این مدال‌ها نیاز داشت؛ در ریاض هم ناامید نیستیم
اقدام عجیب معاون پرسپولیس؛ ورود پیشکسوتان ممنوع
سود هنگفت ایران از گنجی که در بحرین ۲۰۲۵ کشف شد
بازدید مسئولان سازمان برنامه و بودجه از پروژه بازسازی ورزشگاه آزادی