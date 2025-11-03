باشگاه خبرنگاران جوان - حسن شیرقوی، سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی کارا ماشین آرنا، اظهار کرد: ما در کارا ماشین در کنار صنعت، ورزش را نیز وارد صحنه ملی کرده‌ایم. در لیگ باشگاه‌های قهرمانی کشور، رشته دوومیدانی را که پایه و مادر ورزش‌ها محسوب می‌شود، انتخاب کردیم و در لیگ باشگاه‌های ایران حضور یافتیم.

او افزود: ما ۲ سال پیاپی تیم‌داری کردیم؛ در سال اول نایب‌قهرمان شدیم و در سال دوم با حضور چهار تیم در رده‌های جوانان و بزرگسالان، (۱۰۰ ورزشکار و ۳۰ کادر و مربی) قهرمان شدیم.

شیرقوی گفت: در کنار قهرمانی در لیگ باشگاه‌های کشور، تمامی ورزشکاران ما رکورد‌های شخصی خود را ارتقا دادند. در مجموع، سی‌و‌چهار رکورد لیگ کشور را پس از چهل‌و‌چهار سال جابه‌جا کردیم و حتی رکورد ملی نیز شکسته شد. این موفقیت‌ها بسیار چشمگیر بود.

شیرقوی تصریح کرد: در بخش بانوان نیز توانستیم انگیزه بسیار بالایی ایجاد کنیم. بانوان ما آن‌قدر رکورد زدند که حتی فدراسیون شگفت‌زده شد و باورش سخت بود که چگونه این میزان انگیزه و پیشرفت در یک مجموعه ورزشی بخش خصوصی ایجاد شده است.

او ادامه داد: ما در کنار رشته دوومیدانی، در رشته هاکی نیز فعالیت کردیم. اکنون تیم کارا ماشین آرنا قهرمان لیگ باشگاه‌های کشور در بخش آقایان و نایب‌قهرمان در بخش بانوان شده است و موفق به کسب سهمیه لیگ باشگاه‌های آسیا شده‌ایم. این رقابت‌ها در آبان‌ماه و به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد.

سرپرست باشگاه کارا ماشین با اشاره به نقش مدیریت مجموعه گفت: با توجه به اینکه مدیرعامل شرکت، فردی ورزشی و دارای تفکر ورزشی است، بخش خصوصی ما باید زیرساخت‌های لازم را برای توسعه ورزش فراهم کند. متأسفانه در کشور ما بیشتر شعار داده می‌شود، اما اگر بخواهیم ورزش حرفه‌ای رونق بگیرد، باید بخش خصوصی در کنار صنعت به ورزش نیز توجه کند.

حسن شیرقوی تصریح کرد: ورزش و صنعت مانند جسم و روح هستند؛ اگر جسم نباشد، روح مرده است و اگر روح نباشد، جسم بی‌جان است. این دو مکمل یکدیگرند. صنعت می‌تواند از طریق ورزش برای خود برندسازی کند و ورزش نیز می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرینی نماید.

او خاطرنشان کرد: همه صنعتگران باید بتوانند در کنار کارخانه و صنعت خود، ورزش را توسعه دهند؛ در این صورت، موفقیتشان چندین برابر خواهد شد.

شیرقوی در پایان گفت: در پایان از مدیرعامل متفکر، دلسوز و ورزشی کارا ماشین آرنا که طی چهار تا پنج سال گذشته در ورزش سرمایه‌گذاری حرفه‌ای انجام داده‌اند، قدردانی می‌کنم. به‌ویژه به خاطر توجه به سلامت جامعه و تفکر ایشان مبنی بر گسترش ورزش همگانی و خانوادگی در سراسر کشور، به‌خصوص در مناطق محروم، سرمایه‌گذاری‌های مؤثری صورت گرفته است. امیدواریم در ساختن جامعه‌ای پویا سهمی داشته باشیم. مدیرعاملانی با چنین نگرش و تفکری در کشور ما کم هستند و امیدواریم این تفکرات در میان مدیران صنعتی و ورزشی کشور بیش از پیش گسترش یابد.