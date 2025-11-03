باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در آستانه میزبانی از محمد الجولانی، رئیس جمهور موقت سوریه در کاخ سفید، تلاش برای لغو کامل تحریم‌های قانون سزار علیه سوریه را تشدید کرده است.

یک مقام وزارت خارجه آمریکا به شبکه العربیه تأیید کرد که کاخ سفید از کنگره درخواست کرده تا تحریم‌های قانون سزار را به طور کامل لغو کند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که االجولانی، قرار است اواخر این ماه از واشنگتن دیدار کند.

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تبیین مواضع دولت ترامپ مدعی شد: «توقف تحریم‌ها علیه سوریه، یکپارچگی هدف اصلی ما - شکست پایدار داعش - را حفظ می‌کند و به مردم سوریه فرصتی برای آینده‌ای بهتر می‌دهد.»

این اقدام با مخالفت شدید برخی از قانونگذاران آمریکایی مواجه شده است. مخالفان به جنایت‌های علیه اقلیت‌ها در سوریه و سابقه الجولانی که در گذشته توسط آمریکا یک تروریست شناسایی شده بود، اشاره می‌کنند. حتی برخی از حامیان سنتی کابینه نتانیاهو نیز درباره اثرگذاری لغو تحریم‌ها ابراز تردید کرده‌اند.

ترامپ در ماه مه طی دیدار از عربستان سعودی دستور برچیدن ساختار تحریم‌های آمریکا علیه سوریه را صادر کرده بود. با این حال، تحریم‌های قانون سزار در دوران حکومت بشار اسد با حمایت دوحزبی به قانون آمریکا تبدیل شده بود.

به گفته مقام آمریکایی، دولت می‌خواهد کنگره لغو این تحریم‌ها را در لایحه مجوز دفاع ملی (NDAA) گنجاند. این در حالی است که تحریم‌های آمریکا همچنان شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و کشور‌ها را از حضور در پروژه‌های بازسازی سوریه بازمی‌دارد.

منبع: العربیه