دولت ترامپ به طور رسمی از کنگره آمریکا درخواست کرده تا تحریم‌های قانون سزار علیه سوریه را به طور کامل لغو کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در آستانه میزبانی از محمد الجولانی، رئیس جمهور موقت سوریه در کاخ سفید، تلاش برای لغو کامل تحریم‌های قانون سزار علیه سوریه را تشدید کرده است.

یک مقام وزارت خارجه آمریکا به شبکه العربیه تأیید کرد که کاخ سفید از کنگره درخواست کرده تا تحریم‌های قانون سزار را به طور کامل لغو کند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که االجولانی، قرار است اواخر این ماه از واشنگتن دیدار کند.

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تبیین مواضع دولت ترامپ مدعی شد: «توقف تحریم‌ها علیه سوریه، یکپارچگی هدف اصلی ما - شکست پایدار داعش - را حفظ می‌کند و به مردم سوریه فرصتی برای آینده‌ای بهتر می‌دهد.»

این اقدام با مخالفت شدید برخی از قانونگذاران آمریکایی مواجه شده است. مخالفان به جنایت‌های علیه اقلیت‌ها در سوریه و سابقه الجولانی که در گذشته توسط آمریکا یک تروریست شناسایی شده بود، اشاره می‌کنند. حتی برخی از حامیان سنتی کابینه نتانیاهو نیز درباره اثرگذاری لغو تحریم‌ها ابراز تردید کرده‌اند.

ترامپ در ماه مه طی دیدار از عربستان سعودی دستور برچیدن ساختار تحریم‌های آمریکا علیه سوریه را صادر کرده بود. با این حال، تحریم‌های قانون سزار در دوران حکومت بشار اسد با حمایت دوحزبی به قانون آمریکا تبدیل شده بود.

به گفته مقام آمریکایی، دولت می‌خواهد کنگره لغو این تحریم‌ها را در لایحه مجوز دفاع ملی (NDAA) گنجاند. این در حالی است که تحریم‌های آمریکا همچنان شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و کشور‌ها را از حضور در پروژه‌های بازسازی سوریه بازمی‌دارد.

منبع: العربیه

برچسب ها: قانون سزار ، کنگره آمریکا ، سوریه
خبرهای مرتبط
ادعای دولت آمریکا درباره موافقت با طرح لغو تحریم‌های سوریه
درخواست سازمان همکاری اسلامی از شورای امنیت برای عضویت کامل فلسطین
کمیته سنای آمریکا سه لایحه ضد روسی را تصویب کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
السودانی: خلع سلاح گروه‌ها تنها پس از خروج نیروهای آمریکایی ممکن است
واکنش تند جهاد اسلامی به طرح اعدام اسرای فلسطینی
نخست‌وزیر روسیه برای دیدار با رئیس‌جمهور چین وارد پکن شد
طالبان طرح ۵ ساله معیشت جایگزین برای ممنوعیت کشت خشخاش را تصویب کرد
پیش‌بینی افزایش حجم تجارت ریلی ایران و افغانستان تا پایان سال
هلال‌احمر افغانستان با نهادهای بین‌المللی نشست اضطراری برگزار کرد
زلزله در افغانستان؛ ایران اعلام آمادگی برای ارسال کمک کرد
توسعه همکاری‌های تجاری طالبان و قزاقستان با تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی
شهادت سه فلسطینی دیگر در سایه آتش‌بس شکننده
طالبان در تماس با وزیر خارجه ازبکستان بر اولویت دیپلماسی منطقه‌ای تأکید کرد
آخرین اخبار
پیش‌بینی افزایش حجم تجارت ریلی ایران و افغانستان تا پایان سال
نخست‌وزیر روسیه برای دیدار با رئیس‌جمهور چین وارد پکن شد
هلال‌احمر افغانستان با نهادهای بین‌المللی نشست اضطراری برگزار کرد
طالبان طرح ۵ ساله معیشت جایگزین برای ممنوعیت کشت خشخاش را تصویب کرد
طالبان در تماس با وزیر خارجه ازبکستان بر اولویت دیپلماسی منطقه‌ای تأکید کرد
توسعه همکاری‌های تجاری طالبان و قزاقستان با تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی
زلزله در افغانستان؛ ایران اعلام آمادگی برای ارسال کمک کرد
دستگیری ۵ عضو یک شبکه نفوذی وابسته به «حسام الأسطل» در خان‌یونس
زلنسکی: نمایندگان آمریکا هفته آینده برای مذاکره پهپادی به اوکراین سفر می‌کنند
درخواست ترامپ از کنگره برای لغو تحریم‌های قانون سزار علیه سوریه
السودانی: خلع سلاح گروه‌ها تنها پس از خروج نیروهای آمریکایی ممکن است
واکنش تند جهاد اسلامی به طرح اعدام اسرای فلسطینی
راه‌اندازی پست فرماندهی مشترک آمریکا و قطر در العدید
ترکیه خواستار تداوم فشار بین‌المللی بر اسرائیل شد
شهادت سه فلسطینی دیگر در سایه آتش‌بس شکننده
اردوغان خواستار اقدام جهان اسلام برای بحران سودان شد
آمریکا اولین آزمایش موشک قاره‌پیمای خود را پس از دستور ترامپ برنامه‌ریزی کرد
حملات اسرائیل به لبنان ۲ شهید و ۷ زخمی برجای گذاشت
تصویب پیش‌نویس اعدام اسرا در کنست «جنایت جنگی» است
هشدار دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درباره «جنایت جنگی» در سودان
زلزله ۵ ریشتری ترکیه را لرزاند
تحویل پیکر ۴۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
قاضی آمریکایی استقرار گارد ملی در پورتلند را متوقف کرد
حماس: اعدام اسیران، تجسم چهره فاشیستی اسرائیل است
بازداشت دادستان نظامی اسرائیل در تحقیقات مربوط به انتشار ویدئوی شکنجه اسیر فلسطینی
نظرسنجی: بالاترین میزان نارضایتی از ترامپ طی دو دوره ریاست جمهوری
تشکر بن‌گویر از نتانیاهو به دلیل حمایت از اعدام اسرای فلسطینی
انتقاد صریح اردوغان: حماس متعهد به آتش‌بس و اسرائیل بدعهد است
پیشروی روسیه در پوکروفسک و حمله به اهداف نظامی و صنعتی اوکراین
اسرائیل «قانون اعدام اسیران فلسطینی» را تائید کرد