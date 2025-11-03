تقویت کادر درمان لرستان با استقرار ۸۰ پزشک متخصص در ۱۷ بیمارستان

محمد سیف، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت:از مجموع ۲۷ بیمارستان دولتی و خصوصی در سطح استان، ۱۷ بیمارستان دانشگاهی وجود دارد که به ارائه خدمات سلامت می‌پردازند و امروز ۸۰ پزشک متخصص نیز به مجموع کادر تخصصی ما در دانشگاه اضافه می‌شود که بر حسب نیاز هر شهرستانی توزیع خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان از تقویت قابل توجه کادر درمان استان با اضافه شدن ۸۰ پزشک متخصص خبر داد

وی با اشاره به اهمیت نظام ارجاع تأکید کرد:نسخه شفابخش وزارت بهداشت را نظام ارجاع توصیف کرد و گفت: اگر این سیستم به‌درستی اجرا شود از پرت منابع در حوزه بهداشت و درمان، جلوگیری می‌کند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان به تشریح جزئیات برنامه توزیع پزشکان پرداخت.

سیف در این زمینه توضیح داد:برنامه آنکالی پزشکان یک سری دستورالعمل وزارتی دارد و ما بر اساس نیاز هر شهرستان و تعداد پزشکان متخصص مقیمی، سعی می‌کنیم طوری برنامه‌ریزی کنیم که کمترین مشکل را برایتان به وجود بیاورد.

وی در پایان با اشاره به شرایط دریافت حقوق و مزایا گفت:مقیمی منوط به این است که پزشک متخصص در محل کارش حضوری فعال داشته و تایمکس داشته باشد تا بتواند بر اساس آن و طبق جدول پلکانی، حقوق و مزایایش محاسبه شده و دیگر پرداختی‌های دانشگاهی، از جمله کارانه پزشکان را نیز دریافت کند.

