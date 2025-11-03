افزون بر ۶۰ هزار لیتر سوخت بدون مجوز در شهرستان‌های جهرم، آباده و شیراز کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از ۶۰ هزار لیتر سوخت بدون مجوز در شهرستان‌های جهرم، آباده و شیراز توقیف شد.

توقیف بیش از ۳۲ هزار لیتر گازوئیل در کمربندی شیراز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس گفت: کامیون حامل ۳۲ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز را در کمربندی شیراز توقیف کردند.

سرهنگ محمدرضا رضایی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس بیان کرد: در جهت اجرای طرح برخورد با قاچاق، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در کمربندی شیراز به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با اشاره به اینکه با هماهنگی قضایی در بازرسی از این کامیون ۳۲ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز کشف شد، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف بیش از ۳۱ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز در جهرم

رئیس پلیس‌راه شمال استان فارس از کشف ۳۱ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز توسط ماموران در محور مواصلاتی جهرم خبر داد.

سرهنگ صادق سلیمی رئیس پلیس‌راه شمال استان فارس بیان کرد: در جهت اجرای طرح برخورد با خودرو‌های متخلف و هنجارشکن، ماموران پلیس راه جهرم هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران هنگام بررسی مدارک راننده متوجه شدند این کامیون حامل ۳۱ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز است.

رئیس پلیس‌راه شمال استان فارس ادامه داد: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف وانت پراید حامل سوخت خارج از شبکه در آباده

فرمانده انتظامی آباده از توقیف یک دستگاه وانت پراید حامل یک هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع سوخت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی زنگنه‌نیا فرمانده انتظامی آباده اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با خودرو‌های حامل سوخت قاچاق، ماموران انتظامی پاسگاه خسرو شیرین هنگام گشت زنی و کنترل خودرو‌های عبوری در محور مواصلاتی آزاد راه شاهچراغ (ع) به یک دستگاه وانت پراید مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند. 

فرمانده انتظامی آباده افزود: ماموران پس از توقیف وانت پراید در بازرسی به عمل آمده، یک هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع که بدون هرگونه مجوز حمل از شرکت ملی پخش فرآورد‌های نفتی بود، کشف کردند. 

سرهنگ زنگنه‌نیا بیان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و راننده به مراجع قضایی معرفی شد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

برچسب ها: قاچاق سوخت ، گازوئیل
