باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امیر رئوف، مدیرکل فارس، در دیدار با دکتر علیرضا افشار فر رئیس دانشگاه شیراز با تبریک انتصاب وی و اعضای جدید هیئترئیسه دانشگاه گفت: ارتباط میان صدا و سیما و نهادهای علمی، بهویژه دانشگاه شیراز به عنوان یکی از مراکز علمی شاخص جنوب کشور، ضرورتی است که سالها دغدغه مجموعه رسانهای استان بوده است.
او با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب درباره نقش صدا و سیما به عنوان «دانشگاه عمومی»، اظهار کرد: در دوره جدید مدیریت، بحمدالله ارتباط خوب و تاثیر گذاری میان شبکه فارس و دانشگاه شیراز برقرارشده است تا جایگاه هویت علمی استان فارس و شیراز بازخوانی شود.
مدیرکل صدا و سیمای فارس با بیان اینکه راهاندازی *رادیو دانشگاه* یکی از طرحهای موفق اخیر بوده است، افزود: در این برنامه تلاش میشود فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشگاه شیراز در قالب گفتوگوهای تخصصی و گزارشهای مستند به اطلاع آحاد جامعه برسد و تصویر درستی از محیط دانشگاه برای مردم ارائه شود.
رئوف به انعکاس گسترده رویداد «شب علم» اشاره کرد و گفت: پخش زنده این رویداد از شبکههای فارس، چهار و خبر، با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد؛ بهگونهای که دانشگاههای دیگر نیز خواستار اجرای رویداد مشابه شدند.
او همچنین به تولید برنامه موفق تلویزیونی «صدرا» با محوریت علم و فناوری اشاره کرد و افزود: این برنامه با همکاری جمعی اساتید دانشگاههای شیراز و سایر دانشگاهها بهعنوان گروه سردبیری تولید میشود و تاکنون بیش از سی قسمت آن روی آنتن شبکه فارس و شبکه چهار رفته و در سطح ملی بازتاب گستردهای داشته است.»
مدیرکل صدا و سیمای فارس با اشاره به ظرفیتهای رسانهای شبکههای رادیویی و تلویزیونی فارس گفت: دانشگاه شیراز میتواند سهم قابل توجهی از تولیدات روزانه رادیو و تلویزیون را نیز به خود اختصاص دهد و از قالبهای مختلف رادیویی، تلویزیونی و خبری برای طرح مباحث علمی و فرهنگی و نیازهای جامعه بهره ببرد.
او در پایان تأکید کرد: امروز جامعه بیش از هر زمان نیازمند امیدآفرینی است؛ و حوزه علم و فناوری یکی از مؤثرترین مسیرها برای تقویت امید در جامعه و نمایش پیشرفتهای کشور بهشمار میرود.
علیرضا افشارفر رئیس دانشگاه شیراز نیز ضمن قدردانی از اهتمام صداوسیمای فارس برای معرفی فعالیتهای علمی دانشگاه گفت: برنامه صدرا نشان داد که صدای اعضای هیئت علمی دانشگاههای استان فارس نیز میتواند در سطح ملی شنیده شود؛ اتفاقی که پیشتر عمدتاً منحصر به دانشگاههای تهران بود.
او افزود: دانشگاه شیراز از ظرفیت بالایی در ایفای نقش ملی برخوردار است. برنامههایی مانند صدرا باید گسترش یابد تا از گفتمان سازیهای علمی به سمت اثرگذاری اجتماعی حرکت کنیم.
رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به سیاست دولت در «مسئولیت اجتماعی آموزش عالی» اظهار کرد: این سیاست موجب تغییر نگرش در نظام ارتقای اساتید شده و اکنون جذب اعضای هیئت علمی بر مبنای حل معضلات جامعه و صنعت در دستور کار است و صدا و سیما میتواند در این مسیر نقش مؤثری در ایجاد ارتباط میان دانشگاه و بخشهای صنعتی ایفا کند.
او همچنین به اهمیت معرفی شرکتهای دانشبنیان و فناور دانشگاه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۷۰ شرکت فناور در دانشگاه شیراز فعالاند که برخی از محصولاتشان صادر میشود. معرفی این شرکتها در برنامههای رسانه، موجب دلگرمی فعالان علمی و هم انگیزهای برای نسل جوان خواهد بود.
در این دیدار، دو طرف ضمن بررسی تفاهمات قبلی بر عزم جدی به منظور استمرار ارتباط میان دانشگاه و رسانه و گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای علمی، فرهنگی و فناورانه و همچنین برگزاری جلسات مشترک به منظور بزرگداشت هشتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه شیراز در اردیبهشت سال آینده تاکید کردند.