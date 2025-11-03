مردم ولایت‌مدار استان سمنان هم‌زمان با سراسر کشور، در راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان فریاد استکبارستیزی سر دادند.

باشگاه خبرنگاران؛ سیده نسترن حسن آبادی-راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، هم‌زمان با سراسر کشور، صبح امروز با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در استان سمنان برگزار شد.

در این مراسم باشکوه، دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان، مسئولان، خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف مردم با در دست داشتن پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهای ضد استکباری، شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.

سمنانی ها نیز با حضور در مسیر راهپیمایی از میدان سعدی تا میدان امام خمینی(ره)، بار دیگر با آرمان‌های امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و شهدای انقلاب تجدید میثاق کردند.

برچسب ها: روز دانش آموز ، راهپیمایی 13 آبان
خبرهای مرتبط
حضور پر شور مردم استان سمنان در راهپیمایی ۱۳ آبان + فیلم
برنامه ریزی برای برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در سمنان
اعلام محدودیت‌های ترافیکی در مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان سمنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فریاد استکبارستیزی در استان سمنان طنین‌انداز شد
آخرین اخبار
فریاد استکبارستیزی در استان سمنان طنین‌انداز شد