باشگاه خبرنگاران؛ سیده نسترن حسن آبادی-راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، هم‌زمان با سراسر کشور، صبح امروز با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در استان سمنان برگزار شد.

در این مراسم باشکوه، دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان، مسئولان، خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف مردم با در دست داشتن پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهای ضد استکباری، شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.

سمنانی ها نیز با حضور در مسیر راهپیمایی از میدان سعدی تا میدان امام خمینی(ره)، بار دیگر با آرمان‌های امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و شهدای انقلاب تجدید میثاق کردند.