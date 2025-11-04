سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: خط مبنای مصرف گاز دستگاه‌های اجرایی، ۸۰ درصد مصرف گاز آن ساختمان در مدت مشابه دوره سرد سال ۱۴۰۱ پس از اعمال تعدیل دمایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-  سیدحسن موسوی، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به الگوی جدید مصرف گاز خانگی، گفت: این مصوبه تنها به اصلاح تعرفه‌ها محدود نیست و ۸ بند کلیدی ازجمله مدیریت مصرف در ساختمان‌های دولتی را شامل می‌شود که نشان می‌دهد دولت با این تصمیم، اجرای بهینه‌سازی را از خود آغاز کرده و عدالت‌محوری را در عمل نشان داده است.

به گفته موسوی، بر اساس مصوبه هیأت وزیران، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در دوره سرد سال، دمای آسایش ساختمان‌های خود را حداکثر تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم و در ایام تعطیل، نسبت به خاموش کردن سامانه‌های گرمایشی اقدام کنند؛ ضمن آن‌که دستگاه‌های یادشده مکلفند مصرف گاز طبیعی ساختمان‌های خود را در دوره سرد سال که از ابتدای آبان‌ماه آغاز می‌شود، نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ با تعدیل دمایی، حداقل ۲۰ درصد کاهش دهند.

موسوی در ادامه افزود: برای رعایت این موارد، نظارت، مراقبت و بررسی مستمر تجهیزات و تأسیسات گرمایشی و دمای آسایش ساختمان‌های اداری با هدف شناسایی و حصول اطمینان از رعایت دمای آسایش در دستور کار قرار دارد که در صورت عدم رعایت این موارد، اخطار قطع جریان گاز به مشترکین داده می‌شود.

وی با بیان این‌که خط مبنای مصرف گاز دستگاه‌های مشمول، ۸۰ درصد مصرف گاز آن ساختمان در مدت مشابه دوره سرد سال ۱۴۰۱ پس از اعمال تعدیل دمایی است، توضیح داد: این در حالی است که پایش ساختمان‌ها در بازه دو هفته یک‌بار انجام شده و تیم‌های پایش باید طی این دوره، از ساختمان‌های دستگاه‌های مشمول بازدید به‌عمل آورند.

برچسب ها: مصرف گاز ، تولید گاز
خبرهای مرتبط
وزیر نیرو: انتقال آب از سد طالقان، تأمین آب ۳ میلیون نفر را تضمین می‌کند
اختصاص ۳۸ درصد گاز کشور به نیروگاه‌ها
قبض گاز پرمصرف‌ها سنگین‌تر می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ممنوعیت اجاره خانه‌های ساعتی/ درگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز مسدود می‌شود+ فیلم
ضرورت واردات سالانه ۲۵۰ هزارتن گوشت قرمز
خط مبنای مصرف گاز در دستگاه‌های اجرایی مشخص شد
آخرین اخبار
خط مبنای مصرف گاز در دستگاه‌های اجرایی مشخص شد
ضرورت واردات سالانه ۲۵۰ هزارتن گوشت قرمز
ممنوعیت اجاره خانه‌های ساعتی/ درگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز مسدود می‌شود+ فیلم
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
کشف فرار مالیاتی ۵.۳ هزار میلیاردی در یزد و خراسان رضوی
تخصیص ارز واردات کالا‌های اساسی، طبق نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود
نتایج قرعه‌کشی نهمین دوره ایران خودرو اعلام شد
افزایش قیمت بلیت هواپیما تایید شد/ افزایش ۲۴ درصدی قیمت بلیت
سرعت سامانه املاک و اسکان افزایش یافت
۳۰ درصد طرح کاشت یک میلیارد درخت به زراعت چوب اختصاص دارد
۴۰ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تصویب شد
برچیده شدن فاکتور‌های صوری از طریق اجرای طرح صورت‌حساب الکترونیکی
وزیر نیرو: انتقال آب از سد طالقان، تأمین آب ۳ میلیون نفر را تضمین می‌کند
اسقاط ۱۲۸ هزار خودرو و موتورسیکلت از ابتدای سال تاکنون
۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی بخش خصوصی در گمرکات کشور است
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها تا رکوردشکنی شاخص کل بورس
اجرای شهر هوشمند کلید می خورد
شاخص کل بورس با افزایش بیش از ۴۷ هزار واحدی همراه شد
استانداردسازی هزینه نیست/ ارتقای کیفیت خودرو، تقاضای خرید را افزایش می‌دهد
ثبت سفارش نهاده‌های دامی افزایش یافت
۱۹۰۰ تن گوشت مرغ منجمد از فردا در استان تهران توزیع می‌شود
دو حراج سکه در آبان ماه توسط مرکز مبادله برگزار می‌شود
بدهکاران ارزی در مهلت قانونی برای تکمیل تعهدات ارزی قرار دارند
توقف ۱۰ ماهه تخصیص ارز، واردات برنج را متوقف کرده است
اختصاص ۳۸ درصد گاز کشور به نیروگاه‌ها
نرخ بلیت هواپیما افزایش یافت+ لیست نرخنامه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۲ آبان‌ماه
شاخص کل بورس ایران سقف خود را شکست و یک رکورد جدید زد+ عکس
تکذیب وام سهام عدالت/ سهامداران مراقب کلاهبرداران باشند
میزان و بازپرداخت کارت رفاهی متصل به اوراق گام مطابق با وام ازدواج خواهد بود