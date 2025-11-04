باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سیدحسن موسوی، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به الگوی جدید مصرف گاز خانگی، گفت: این مصوبه تنها به اصلاح تعرفهها محدود نیست و ۸ بند کلیدی ازجمله مدیریت مصرف در ساختمانهای دولتی را شامل میشود که نشان میدهد دولت با این تصمیم، اجرای بهینهسازی را از خود آغاز کرده و عدالتمحوری را در عمل نشان داده است.
به گفته موسوی، بر اساس مصوبه هیأت وزیران، تمامی دستگاههای اجرایی مکلفاند در دوره سرد سال، دمای آسایش ساختمانهای خود را حداکثر تا ۲۰ درجه سانتیگراد تنظیم و در ایام تعطیل، نسبت به خاموش کردن سامانههای گرمایشی اقدام کنند؛ ضمن آنکه دستگاههای یادشده مکلفند مصرف گاز طبیعی ساختمانهای خود را در دوره سرد سال که از ابتدای آبانماه آغاز میشود، نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ با تعدیل دمایی، حداقل ۲۰ درصد کاهش دهند.
موسوی در ادامه افزود: برای رعایت این موارد، نظارت، مراقبت و بررسی مستمر تجهیزات و تأسیسات گرمایشی و دمای آسایش ساختمانهای اداری با هدف شناسایی و حصول اطمینان از رعایت دمای آسایش در دستور کار قرار دارد که در صورت عدم رعایت این موارد، اخطار قطع جریان گاز به مشترکین داده میشود.
وی با بیان اینکه خط مبنای مصرف گاز دستگاههای مشمول، ۸۰ درصد مصرف گاز آن ساختمان در مدت مشابه دوره سرد سال ۱۴۰۱ پس از اعمال تعدیل دمایی است، توضیح داد: این در حالی است که پایش ساختمانها در بازه دو هفته یکبار انجام شده و تیمهای پایش باید طی این دوره، از ساختمانهای دستگاههای مشمول بازدید بهعمل آورند.