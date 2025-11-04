باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - آیین نواختن زنگ استکبار ستیزی صبح امروز در یکی از مدارس منطقه ۶ با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، صادق حسینزاده ملکی، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش و مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد.
در این مراسم مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه (س) و گرامیداشت روز دانشآموز گفت: امسال سیزده آبان رنگ و بوی دیگری دارد. امسال زنگ استکبار ستیزی در کشور به ویژه در تهران استوارتر به صدا در میآید.
مدیرکل آموزش و پرورش با بیان این که در دفاع مقدس ۱۲ روزه ۲۶ دانش آموز شهید شدند؛ افزود: دانشآموزان ما امسال با انگیزهای مضاعف و روحیهای انقلابی، یاد و راه ۲۶ دانشآموز شهید سیزدهم آبان را زنده نگه خواهند داشت. همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید فرمودند، این حضور باشکوه، دشمنان اسلام و انقلاب را پشیمان خواهد کرد.
پارسا ادامه داد: انشاءالله با همت و اتحاد، شاهد رشد علمی، فرهنگی و معنوی هرچه بیشتر دانشآموزان ایران اسلامی باشیم.
در ادامه این مراسم زنگ استکبار ستیزی توسط پدر شهید متین صفائیان و وزیر آموزش و پرورش نواخته شد.