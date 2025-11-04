باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در مراسم تکریم و معارفه مدیر کانونهای خدمت رضوی آذربایجان شرقی با بیان اینکه اهل بیت عصمت و طهارت (ع) سرچشمه نور و رحمت الهی برای همه بشریت هستند گفت:یکی از بزرگترین نعمتهایی که خداوند به انسان عطا کرده وجود اهلبیت (ع) است. این خاندان پاک، نه تنها راهنمای شیعیان بلکه مایه هدایت و آرامش برای همه انسانها در طول تاریخ بودهاند.
وی افزود:رحمت خداوند بیانتهاست و از مسیر پیامبران و امامان معصوم (ع) به عالم میرسد. اهلبیت (ع) دروازههای معرفت و واسطههای فیض الهیاند و هرکس در مسیر بندگی و کمال گام بردارد باید در مکتب آنان شاگردی کند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی با اشاره به جایگاه امام رضا (ع) در ترویج معارف اهلبیت (ع) اظهار داشت: محوریت امام رضا (ع) در گسترش فرهنگ اهلبیت و جذب دلهای مشتاق به سوی ولایت از برکات بزرگ الهی است. خادمی در آستان مقدس رضوی افتخاری است که نصیب هر دلی نمیشود و باید قدردان این توفیق الهی بود.
حجتالاسلام والمسلمین مطهری اصل افزود:خدمت در کانونهای رضوی ادامه مسیر نورانی امام رضا (ع) است مسیری که با مهربانی، خدمت خالصانه و ترویج فرهنگ کرامت و انسانیت معنا مییابد.
وی با تاکید بر اینکه توحید مسیری برای زندگی الهی است گفت:کسی که با نیت خالص، اهل تقوا و ولایت باشد و خدمت به مردم را در مسیر رضای الهی بداند در واقع خادم امام رضا (ع) است. چنین انسانی در مسیر قرب الهی قرار دارد و مشمول رحمت خاص پروردگار خواهد بود.
میرزاده مدیر مرکز خادمیاری و کانونهای خدمت رضوی کشور نیز در این مراسم گفت:در دوره جدید مدیریت کانونهای خدمت رضوی آذربایجانشرقی انتظار میرود ضمن حفظ جایگاه شایسته این استان با بهرهگیری مدبرانه از ظرفیتهای خادمیاری شاهد دستاوردهای تازهای در مسیر خدمترسانی به محرومان و گسترش فرهنگ رضوی باشیم.
میرزاده افزود:هنر مدیر استانی در این مجموعه آن است که اهالی مومن و ولایی استان را زیر چتر کانونهای خدمت رضوی گرد آورد و همافزایی میان خادمان را تقویت کند. نشست تکریم و معارفه امروز نیز عهد مشترک دلسوزانی است که دغدغه خدمت به مردم در مسیر رضای الهی را دارند.
وی با اشاره به برکات حضور امام رضا (ع) در ایران گفت:سفر تاریخی امام هشتم (ع) به ایران و خراسان دو برکت بزرگ برای امت اسلامی به همراه داشت نخست گسترش مکتب تشیع در ایران و سرزمینهای اسلامی و دوم پاسداشت قیام جاودانه امام حسین (ع) در واقعه عاشورا.
مدیر مرکز خادمیاری کشور با بیان اینکه ظرفیت معنوی امام رضا (ع) محور همبستگی ملی و وحدت دینی در کشور است تصریح کرد:این ظرفیت عظیم میتواند ایران اسلامی را به صحن امام رضا (ع) تبدیل کند صحنهای از عشق، اخلاص، وحدت و خدمت صادقانه به مردم.
میرزاده در ادامه با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و معنوی استان آذربایجانشرقی گفت:آذربایجانشرقی استانی با پیشینهای درخشان در محبت اهلبیت (ع) و خدمت به زائران و محرومان است و میتواند الگوی موفقی در تحقق اهداف کانونهای خدمت رضوی در کشور باشد.
گفتنی است در پایان این مراسم ضمن قدردانی از خدمات ۸ ساله محمد یوسف شاکری مدیر پیشین کانونهای خدمت رضوی آذربایجانشرقی، حسن روزنیک به عنوان مدیر جدید این مجموعه معرفی ش