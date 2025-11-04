براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۴ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز در دشت آزادگان به عدد ۳۱۰ میکروگرم بر متر مکعب رسیده و این شهر در وضعیت «قهوه ای» یعنی «خطرناک» قرار دارند.

شاخص آلودگی هوا در شهرهای آغاجری ۱۵۵، اهواز ۱۷۰، بهبهان ۱۶۵، خرمشهر ۱۵۶، شوشتر ۱۵۶ ، کارون ۱۶۶، ملاثانی ۱۵۶ و هویزه ۱۹۷ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «قرمز» و ناسالم برای تمام گروه‌های جمعیتی قرار دارند.

همچنین، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان ۱۱۰، اندیمشک ۱۲۹، ، دزفول ۱۰۷، شادگان ۱۲۳ و هندیجان ۱۰۵ در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است. در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.‌

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور