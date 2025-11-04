مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با اشاره به آغاز فصل سرما، بر استفاده از تجهیزات استاندارد تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با اشاره به آغاز فصل سرما، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل گازسوز تأکید کرد و از مشترکان خواست با دقت در نصب و بهره‌برداری صحیح از تجهیزات گازسوز، از بروز حوادث ناشی از گاز جلوگیری کنند.

او با بیان اینکه استفاده ایمن از وسایل گرمایشی نقش مهمی در حفظ جان و سلامت شهروندان دارد، افزود: مشترکان باید از بخاری‌ها و تجهیزات استاندارد و دارای ترموکوپل استفاده کنند و پیش از نصب بخاری، از باز بودن مسیر دودکش و سلامت کامل آن اطمینان یابند.

جوادی گفت: انتهای دودکش‌ها باید حداقل یک متر از سطح پشت‌بام فاصله داشته و مجهز به کلاهک H شکل باشد. همچنین استفاده از لوله‌های آکاردئونی، عبور دادن دودکش از داخل شیشه یا نصب آن به‌صورت افقی بسیار خطرناک است و می‌تواند منجر به نشت گاز منوکسیدکربن و مسمومیت شود.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به ممنوعیت نصب وسایل گازسوز در حمام و استفاده از وسایل بدون دودکش در فضای بسته، افزود: رنگ نارنجی یا زرد شعله بخاری نشانه کمبود اکسیژن و تهویه نامناسب محیط است. لازم است همیشه جریان هوای تازه در منازل برقرار باشد تا سوخت به‌صورت کامل انجام شود.

جوادی در پایان گفت: رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، نه‌تنها ضامن سلامت خانواده‌هاست، بلکه موجب استفاده بهینه و ایمن از گاز طبیعی در فصل سرما خواهد شد.