اجتماع مردمی یوم الله ۱۳ آبان با حضور مردم، دانشجویان، طلاب، فرهنگیان و دانش آموزان در نقاط مختلف فارس برپا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز، اجتماع مردمی یوم الله ۱۳ آبان با حضور مردم، دانشجویان، طلاب، فرهنگیان و دانش آموزان در نقاط مختلف فارس برپا شد.

این مراسم در شیراز در میدان شهدا جنب ارگ کریم خان زند برگزار شد.

امروز مردم فارس با حضور گسترده در مسیر‌های راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر‌ها و روستا‌های مختلف استان، فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند و بار دیگر نشان دادند با اتحاد و همدلی در مسیر استکبارستیزی و مقاومت در مقابل دشمنان ایستاده‌اند.

عکاس آیلار عربی

برچسب ها: راهپیمای دانش آموزان ، 13 آبان ، شیراز
ساری،
مسیرهای راهپیمایی 13 آبان
شیراز؛
آغاز راهپیمایی یوم الله 13 آبان در شیراز
شهروندخبرنگار خراسان جنوبی؛
راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان در «زیرکوه» + فیلم
