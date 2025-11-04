باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مکانیسم چکش! + فیلم

ابتکار جالب دانش‌آموزان گرگانی برای تحقیر ترامپ را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان- تصویری از ماکت ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در دست راهپیمایی کنندگان در مراسم یوم الله ۱۳ آبان را می‌بینید.

 

young journalists club

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
اگر توی سایت ها گذاشته بشه
کلی طرفدار پیدا میکند
واقعا زیبا .افرین به ابتکار این دانش اموز
