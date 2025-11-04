مدیریت صحیح زمین و مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند تدابیر استراتژیک است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کیانی، معاون دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت زمین و خسارت‌های ناشی از تخلفات در این حوزه اظهار کرد: یکی از نشانه‌های توانایی و حکمت پروردگار، زمین و پدیده‌های مربوط به آن است که در قرآن کریم به کرات به آن اشاره شده است. در ۴۶۲ آیه قرآن، زمین به عنوان بستر راحتی و استراحت انسان تشبیه شده و خداوند آن را گاهواره و مهد آسایش انسان می‌داند.

او با اشاره به حدیث نبوی گفت: رسول خدا (ص) تأکید می‌کنند که زمین را گرامی بدارید که آن مادر شماست و هیچکس در آن کار نیک یابد انجام ندهد جزء اینکه آن کار را به محضر پروردگار خبر دهد. بنابراین، مدیریت زمین به عنوان یکی از مولفه‌های پیشران توسعه اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است و حفظ آن در امنیت غذایی، منابع طبیعی و زیست‌محیطی نقشی حیاتی در بقای بشر دارد.

کیانی افزود: متأسفانه نگاه سرمایه‌ای که در دهه‌های اخیر به زمین شده، علاوه بر تشکیل تخلفات عدیده، موجب رشد فزاینده ارزش افزوده ناشی از سوءاستفاده از زمین و افزایش پدیده شوم زمین‌خواری در کشور شده است. از دست رفتن این منبع حیاتی به ویژه در استان‌های خوش آب و هوا، نمونه بارزی از این مشکلات است.

او تأکید کرد: لازم است حاکمیت با رویکرد استراتژیک و بهره‌گیری از روش‌ها و سیستم‌های نوین، تدابیر مناسبی برای مدیریت زمین اتخاذ کند. مفاسد حوزه زمین تبعات وسیعی برای کشور به دنبال داشته و از آسیب به محیط زیست تا برهم خوردن نظم شهری و تضییع حقوق بیت‌المال را شامل می‌شود.

معاون دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی یادآور شد: این ستاد بنا به فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ تشکیل شد و در سال ۹۳، پس از فرمایشات ایشان در مورد منابع طبیعی، به طور جدی به موضوع مبارزه با زمین ورود پیدا کرد. ما جلسات کارشناسی متعددی با صاحب‌نظران و مسئولین دستگاه‌های مرتبط برگزار کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید هماهنگی و یکپارچه‌سازی حفاظت از اراضی در حوزه خدمات زمین ایجاد شود.

کیانی در ادامه افزود: پیشنهاد ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به ستاد ارائه شد و در سال‌های ۹۵ و ۹۷، این سامانه به تصویب رسید. در سال ۹۹، به صورت آزمایشی در استان قزوین پیاده‌سازی شد و اکنون شاهد ارائه خدمات از دو زیر سامانه اصلی در حوزه صدور مجوز‌ها و پایش اراضی در سراسر کشور هستیم.

او در پایان با اشاره به مواهب اجرای این سامانه گفت: از جمله دستاورد‌های این سامانه می‌توان به پیشگیری از تخریب منابع طبیعی، کاهش پرونده‌های قضایی و ارتقای کیفیت حفاظت از اراضی با استفاده از سیستم‌های نوین هوش مصنوعی اشاره کرد.