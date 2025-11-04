باشگاه خبرنگاران جوان- پیمان شکرزاده، شهردار پاکدشت صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، از تعیین تکلیف نهایی ۹ تعاونی مسکن کارکنان ادارات شهر خبر داد و اظهار کرد: با اجرای این تصمیم، یکی از قدیمی‌ترین چالش‌های حقوقی و اجتماعی شهر حل شد و آرامش خاطر برای صد‌ها خانوار پاکدشتی فراهم شده است.

شهردار پاکدشت با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی در مسیر توسعه شهری گفت: شهرداری پاکدشت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهر و در همکاری نزدیک با ادارات ذی‌ربط، موفق شد پس از بیش از ۱۰ سال، مشکل تعاونی‌های مسکن کارکنان ادارات را تعیین تکلیف کند.

وی افزود: این اقدام نتیجه تعامل مؤثر میان شهرداری، اداره ثبت اسناد و سایر دستگاه‌های اجرایی بوده و با رفع موانع حقوقی و اجرایی، بستر اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در مناطق مختلف شهر نیز فراهم شده است.

شکرزاده با اشاره به تأثیر اجتماعی این اقدام اظهار داشت: حل مشکل این تعاونی‌ها ضمن ایجاد آرامش برای خانواده‌های ذی‌نفع، موجب افزایش اعتماد عمومی به مدیریت شهری و تسریع در روند ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در پاکدشت شده است.

به گفته شکرزاده، شهرداری پاکدشت در ادامه این مسیر، برنامه‌هایی برای ساماندهی سایر پرونده‌های معوق و بلاتکلیف در حوزه املاک و پروژه‌های شهری نیز در دستور کار دارد.