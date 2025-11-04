شهردار پاکدشت از همکاری شهرداری و دستگاه‌های اجرایی در جهت گشایش قفل املاک و تعاونی‌های مسکن در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- پیمان شکرزاده، شهردار پاکدشت صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، از تعیین تکلیف نهایی ۹ تعاونی مسکن کارکنان ادارات شهر خبر داد و اظهار کرد: با اجرای این تصمیم، یکی از قدیمی‌ترین چالش‌های حقوقی و اجتماعی شهر حل شد و آرامش خاطر برای صد‌ها خانوار پاکدشتی فراهم شده است.

شهردار پاکدشت با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی در مسیر توسعه شهری گفت: شهرداری پاکدشت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهر و در همکاری نزدیک با ادارات ذی‌ربط، موفق شد پس از بیش از ۱۰ سال، مشکل تعاونی‌های مسکن کارکنان ادارات را تعیین تکلیف کند.

وی افزود: این اقدام نتیجه تعامل مؤثر میان شهرداری، اداره ثبت اسناد و سایر دستگاه‌های اجرایی بوده و با رفع موانع حقوقی و اجرایی، بستر اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در مناطق مختلف شهر نیز فراهم شده است.

شکرزاده با اشاره به تأثیر اجتماعی این اقدام اظهار داشت: حل مشکل این تعاونی‌ها ضمن ایجاد آرامش برای خانواده‌های ذی‌نفع، موجب افزایش اعتماد عمومی به مدیریت شهری و تسریع در روند ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در پاکدشت شده است.

به گفته شکرزاده، شهرداری پاکدشت در ادامه این مسیر، برنامه‌هایی برای ساماندهی سایر پرونده‌های معوق و بلاتکلیف در حوزه املاک و پروژه‌های شهری نیز در دستور کار دارد.

برچسب ها: تعاونی مسکن ، پروژه‌های شهری
خبرهای مرتبط
پایش ۵۱۰ معبر در دو محله جی و هفت‌چنار با هدف مدیریت آب‌های سطحی
جمع‌آوری بیش از ۱۲۵۰ خودروی رهاشده از معابر تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و سعیدی پرحجم و سنگین است
اعمال محدودیت‌های ترافیکی همزمان با مراسم ۱۳ آبان در خیابان طالقانی
علت گرانی برنج از زبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور
جمع‌آوری بیش از ۱۲۵۰ خودروی رهاشده از معابر تهران
هوای تهران در وضعیت «ناسالم» برای گروه‌های حساس
پدرکشی در دولت آباد
دادستان تهران: برخورد قانونی با ترک فعل مدیران در اجرای قانون هوای پاک
قاضی دادگاه منافقین: متهمان مکلف به حضور در دادگاه و دولت‌های میزبان مکلف به استرداد آن‌ها هستند
چمران: چند دقیقه‌ای مصوبه برای حریم صادر کرده‌اند؛ وقتی قانون وجود دارد اجرای مصوبه معنایی ندارد
محسنی اژه‌ای: نباید اجازه دهیم واردکنندگان صوری حقوق مردم را تضییع کنند
آخرین اخبار
پدرکشی در دولت آباد
شلیک پلیس به اوباشگری پایان داد
مرگ بیش از ۱۰ هزار نفر در حوادث رانندگی نیمه اول سال
علت گرانی برنج از زبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور
رفع نیاز دارویی روزانه بیش از ۱۵۰۰ بیمار در داروخانه هلال‌احمر
محسنی اژه‌ای: نباید اجازه دهیم واردکنندگان صوری حقوق مردم را تضییع کنند
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، آزمون مدیریت بحران بود/ افزایش مشارکت مردم در انتخابات پیام شفافی برای دشمن است
پرداخت تعهدات تأمین اجتماعی با نقد شدن اوراق دولت سرعت می‌گیرد
صدور ۷ میلیون برگ سند سبز رنگ از تیر ۱۴۰۳/ تعلیق فعالیت ۷ هزار و ۸۰۰ شرکت صوری
قاضی دادگاه منافقین: متهمان مکلف به حضور در دادگاه و دولت‌های میزبان مکلف به استرداد آن‌ها هستند
چمران: چند دقیقه‌ای مصوبه برای حریم صادر کرده‌اند؛ وقتی قانون وجود دارد اجرای مصوبه معنایی ندارد
دادستان تهران: برخورد قانونی با ترک فعل مدیران در اجرای قانون هوای پاک
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و سعیدی پرحجم و سنگین است
هوای تهران در وضعیت «ناسالم» برای گروه‌های حساس
اعمال محدودیت‌های ترافیکی همزمان با مراسم ۱۳ آبان در خیابان طالقانی
جمع‌آوری بیش از ۱۲۵۰ خودروی رهاشده از معابر تهران
چمران: هیچ «پروانه محرمانه‌ای» در حریم صادر نشده است
آزادی ۱۴ محکوم به قصاص در تهران
دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری وضعیت «احمدرضا بیضایی»
پایش ۵۱۰ معبر در دو محله جی و هفت‌چنار با هدف مدیریت آب‌های سطحی
رانندگی پسر ۱۴ ساله با کامیون از کرمانشاه تا بندرعباس مجرمانه است
پیش‌نویس املاک بدون ثبت در دفترخانه، فاقد اعتبار حقوقی است
پیگیری احراز شهادت ۱۵۴ شهید و جان‌باخته محیط‌بان
آمادگی هلال احمر برای اعزام نیرو و کمک به افغانستان در پی وقوع زلزله
دادرسی ۸۵ درصد از زندانیان سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود
پرونده دو مرحله از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بسته شد
طرح محله محوری، کلان پروژه دولت در حوزه اجتماعی است
ماجرای تیراندازی در میدان محمدیه چه بود؟
حکم پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین اجرا شد
همایش بازآفرینی امید برگزار شد