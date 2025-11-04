راهپیمای ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز در خوی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - مراسم عزاداری خیابانی بمناسبت شهادت حضرت زهرا( س) و راهپیمایی ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور، امروز سه شنبه در شهرخوی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، دانشآموزان، دانشجویان، فرهنگیان، مسئولان و خانوادههای شهدا برگزار شد.
در این آئین، شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچمهای جمهوری اسلامی ایران، تصاویر امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، و با سردادن شعارهای «اللهاکبر»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردند.
راهپیمایی از میدان شیخ نوایی به سمت میدان مرکزی شهر برگزار شد و حضور دانشآموزان، دانشجویان و نوجوانان دهه هشتادی ونودی جلوهای خاص به این مراسم داده است.
در پایان این مراسم، قطعنامه سراسری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی قرائت شد و راهپیمایان با شعار های الله اکبر بندهای قطعنامه را تایید نمودند.