راهپیمای ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز در خوی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - مراسم عزاداری خیابانی بمناسبت شهادت حضرت زهرا( س) و راهپیمایی ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور، امروز سه شنبه در شهرخوی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان، مسئولان و خانواده‌های شهدا برگزار شد. 

در این آئین، شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران، تصاویر امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، و با سردادن شعارهای «الله‌اکبر»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»  انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردند. 

راهپیمایی از میدان شیخ نوایی به سمت میدان مرکزی شهر برگزار شد و حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و نوجوانان دهه هشتادی ونودی جلوه‌ای خاص به این مراسم داده است. 

در پایان این مراسم، قطعنامه سراسری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی قرائت شد و راهپیمایان با شعار های الله اکبر بندهای قطعنامه را تایید نمودند.

 

۱۳ آبان در خوی

۱۳ آبان در خوی

۱۳ آبان در خوی

۱۳ آبان در خوی

برچسب ها: 13 آبان ، راهپیمایی
خبرهای مرتبط
درخشش شجاعت و شهامت خبرنگاران در جنگ ۱۲ روزه
حضور پرشور، دشمنان نظام و انقلاب اسلامی را نا امید کرد
راهپیمایی مردم همیشه در صحنه شهر دارالمومنین خوی 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز پویش «به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) می‌بخشم» در آذربایجان غربی
۱۳ آبان در خوی + تصاویر
آخرین اخبار
۱۳ آبان در خوی + تصاویر
آغاز پویش «به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) می‌بخشم» در آذربایجان غربی
شرکت برق آذربایجان غربی در ساخت نیروگاه خورشیدی پا پیش گذاشت
محدودیت‌های ترافیکی مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان در ارومیه