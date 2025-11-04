باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیروهای اشغالگر اسرائیل همچنان به نقض توافق آتشبس در غزه ادامه میدهند؛ آنها امروز سهشنبه پنج ماهیگیر فلسطینی را بازداشت کرده، خانهها را ویران نموده و چندین منطقه از این نوار محاصرهشده را هدف حملات توپخانهای قرار دادهاند.
منابع محلی گزارش دادهاند که گلولهباران مداوم توپخانه رژیم تروریستی اسرائیل در جنوب غزه ادامه دارد. از نیمهشب گذشته تا ساعات اولیه صبح، عملیات گستردهای از سوی ارتش اسرائیل در مناطق شرقی خانیونس انجام شده و ساکنان از حملات شدید خبر دادهاند.
در طول شب، مزارع و خانههایی در شرق شهر غزه و خانیونس ویران شدهاند و صدای مداوم پهپادها و جنگندهها در سراسر غزه شنیده میشود.
زکریا بکر، هماهنگکننده اتحادیه کمیتههای ماهیگیران غزه، اعلام کرد که نیروهای دریایی اسرائیل صبح امروز پنج ماهیگیر را در سواحل شهر غزه ربودهاند.
از زمان اجرایی شدن آتشبس در ۱۰ اکتبر، رژیم تروریستی اسرائیل به نقض مکرر این توافق ادامه داده است.
بر اساس گزارش دفتر رسانهای دولت غزه و وزارت بهداشت فلسطین، از ۱۰ اکتبر تاکنون بیش از ۲۳۰ فلسطینی، از جمله ۹۷ کودک، در حملات رژیم تروریستی اسرائیل در سراسر نوار غزه شهید و ۶۰۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
تا تاریخ ۲۸ اکتبر، نیروهای اسرائیلی ۵۲ مورد تیراندازی و ۵۵ حمله توپخانهای در مناطق مختلف غزه انجام دادهاند. همچنین دستکم ۱۱ خانه غیرنظامی را تخریب کردهاند و همچنان از رباتهای انفجاری کنترل از راه دور و ماشینآلات سنگین برای نابودی ساختمانها استفاده میکنند.
طبق گزارش دفتر رسانهای دولت غزه، رژیم تروریستی اسرائیل چندین بار از «خط زرد» ــ مرز غیررسمی جداکننده نیروهای اشغالگر از بخشهایی از غزه ــ عبور کرده و کنترل حدود ۵۰ درصد از نوار غزه را حفظ کرده است.
بسیاری از قربانیان در حملات رژیم تروریستی اسرائیل در داخل منطقه موسوم به «خط زرد» هدف قرار گرفتهاند؛ منطقهای که خارج از کنترل مستقیم این رژیم تروریستی محسوب میشود.
تا ۲۸ اکتبر، دستکم ۹ مورد از این یورشها ثبت شده است. نیروهای اسرائیلی همچنین حدود ۲۱ فلسطینی را در سراسر نوار غزه ربودهاند؛ برخی از آنها هنگام بازرسی خانهها نزدیک خط زرد و برخی دیگر هنگام ماهیگیری در دریا دستگیر شدهاند.
منبع: قدس نیوز