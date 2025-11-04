نشنال اینترست گزارش داد پهپاد ایرانی «شاهد» معادلات میدان نبرد را دگرگون کرده است بطوریکه آمریکا با فوریت بدنبال ساخت پهپادی شبیه به آن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجله آمریکایی «نشنال اینترست» تاکید کرد که تحولات میدانی، به‌ویژه پس از جنگ در اوکراین و نوار غزه، نشان می‌دهد آمریکا به‌طور فوری به پهپاد‌های هجومی دوربرد نیاز دارد.

به‌نقل از مجله «نشنال اینترست» و به گفته‌ی جیمز بارثولومیس، فرمانده لشکر ۲۵ پیاده آمریکا، «ظهور جنگ پهپادی در سراسر جهان این تقاضا را تسریع می‌کند».

مجله می‌نویسد پهپاد انتحاری ساخت ایران از نوع «شاهد» که علاوه بر حضور در میدان نبرد اوکراین، در منازعات منطقه‌ای دیگری نیز دیده شده، جایی که متحدان تهران در غزه، لبنان و یمن آن را علیه «اسرائیل» و شرکایش به‌کار می‌برند، ثابت کرده که این پهپاد به‌عنوان یک سلاح منطقه‌ای و جهانی عمل می‌کند.

واشنگتن به پهپاد‌های هجومی کم‌هزینه نیاز دارد

بارثولومیس با اشاره به نقش برجسته پهپاد‌ها در درگیری اوکراین، اضافه کرده است که فرماندهی آمریکا در منطقه هند و اقیانوسیه «از آنچه در اوکراین رخ می‌دهد بهره می‌برد»،

نشنال اینترست همچنین اعلام کرد که در اختیار داشتن پهپاد‌های مرگبار ایرانی، توان تهاجمی روسیه علیه اوکراین را تقویت کرده و هر دو طرف «از پهپاد‌ها در خطوط تماس» استفاده می‌کنند.

با توجه به اینکه آمریکا در تولید پهپاد‌های هجومی کم‌هزینه ویژه‌ی درگیری‌های مدرن عقب است، همان لشکر ۲۵ اقدام به تأسیس شرکتی تخصصی در زمینه سیستم‌های حمله هوایی کرده تا این کمبود را جبران کند.

بارثولومیس در پایان گفت: «ما به‌شدت نیازمندیم که هر چه سریع‌تر این توان را بسازیم، آن را در منطقه‌مان آزمایش کنیم و با متحدان و شرکای‌مان در این زمینه همکاری کنیم.»

«شاهد» قواعد نبرد را تغییر داد

مجله آمریکایی نوشت پهپاد‌های «شاهد» ایرانی نشان دادند که این پرنده‌ها صرفا یک سلاح ارزان نیستند، بلکه ابزاری میدانی تغییرآفرین‌اند.

قابلیت هزینه پایین و عملکرد «انتحاری» آنها را به تهدیدی موثر برای زیرساخت‌ها و عملیات نظامی تبدیل کرده و الگویی نو برای جنگ‌های کم‌هزینه، اما بسیار مخرب پدید آورده است.

«شاهد» چگونه کار می‌کند؟

پهپاد‌های سری «شاهد» به‌عنوان مهمات پرنده انتحاری عمل می‌کنند؛ ابتدا در حوالی هدف پرواز کرده و سپس با برخورد به آن منفجر می‌شوند.

هر فروند از این واحد‌ها تنها چند صد دلار هزینه دارد که آن را نسبت به موشک‌ها یا سامانه‌های دفاع هوایی گران‌قیمت بسیار مقرون‌به‌صرفه می‌کند.

نسخه «شاهد-۱۳۶» با موتور «MD۵۵۰» کار می‌کند و حداکثر سرعتی حدود ۱۸۵ کیلومتر در ساعت (۱۱۵ مایل در ساعت) دارد.

مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی گزارش داده است که از سپتامبر ۲۰۲۴، روسیه به‌طور قابل‌توجهی استفاده از پهپاد‌های شاهد را افزایش داده است؛ میزان پرتاب‌ها از حدود ۲۰۰ عملیات در هفته به بیش از ۱۰۰۰ عملیات در هفته تا مارس ۲۰۲۵ رسیده است.

به‌گفته مجله، این تشدید استفاده روسیه باعث شده «شاهد» به ابزاری موثر برای تحت فشار قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات در اوکراین بدل شود و این گسترش، مسابقه فنی برای تامین دفاعات ارزان و مؤثر در برابر موج‌های پهپادی را تسریع کرده است.

نشنال اینترست در پایان می‌گوید که استفاده از پهپاد‌ها بی‌تردید در دنیای جنگ‌ها ادامه خواهد یافت و به‌همین دلیل، اولویت‌بخشی ارتش آمریکا به استقرار پهپاد‌های هجومی دوربرد و یک‌طرفه، ضرورتی فوری برای واشنگتن تلقی می‌شود.

منبع: المیادین