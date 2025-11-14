رئیس مرکز اورژانس قم گفت: بر اثر برخورد پژو با تریلی در محور قم ـ جعفریه، یک نفر جان خود را از دست داد و چهار نفر نیز مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رئیس مرکز اورژانس قم گفت: شب گذشته بر اثر برخورد پژو با تریلی در محور قم ـ جعفریه (روبه‌روی پارکینگ سینا) یک نفر جان خود را از دست داد و چهار نفر نیز مصدوم شدند.

دکتر محمدجواد باقری افزود: در این حادثه یک آقای ۴۰ ساله در محل فوت شده و چهار مصدوم دیگر دچار آسیب‌دیدگی شدند.

وی ادامه داد: دو مصدوم دچار سوختگی توسط اورژانس به بیمارستان نکویی منتقل و دو مصدوم دیگر نیز به بیمارستان شهید بهشتی اعزام شدند.

سرهنگ روح الله شاکری رئیس پلیس راه استان هم علت این حادثه را عدم رعایت حق تقدم عبور از سوی راننده کامیون اعلام کرد.

 

برچسب ها: حوادث رانندگی ، اورژانس قم
خبرهای مرتبط
١۵ مصدوم در محور سلفچگان بر اثر برخورد اتوبوس با تریلی
پنج کشته در تصادف مرگبار محور کاشان به قم
پیاده‌رو‌هایی که به پارکینگ تبدیل شدند؛
نمایشگاه‌داران قم در برابر قانون و شهروند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
چی میگی داداش
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
MDFتحفه است ؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
تصادف مرگبار پژو با تریلی در محور قم ـ جعفریه
جولان موش ها در محله سلامت قم
اقامه نماز طلب باران در قم
پروژه ۲۲ هکتاری پردیسان قم؛ تاخیر در ساخت پروژه ملی مجاز یا غیرمجاز؟
پرونده بانک آینده برای مدیران آن بی‌هزینه‌ نخواهد بود
تاکید امام جمعه قم بر مدیریت بحران آب
آخرین اخبار
تاکید امام جمعه قم بر مدیریت بحران آب
تصادف مرگبار پژو با تریلی در محور قم ـ جعفریه
پرونده بانک آینده برای مدیران آن بی‌هزینه‌ نخواهد بود
اقامه نماز طلب باران در قم
پروژه ۲۲ هکتاری پردیسان قم؛ تاخیر در ساخت پروژه ملی مجاز یا غیرمجاز؟
جولان موش ها در محله سلامت قم
بازدید معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از انبار اموال تملیکی قم
تعطیلی سطوح عالی و خارج حوزه در ایام تبلیغی فاطمیه
یادواره شهدای روستای جنت‌آباد بخش مرکزی قم برگزار شد
بهره‌گیری مستند از هوش مصنوعی در تفسیر قرآن کریم
بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای مصالحه بیشتر شود
هشدار برای افزایش ۱۰ برابری ابتلا به ویروس فصلی در قم