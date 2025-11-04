باشگاه خبرنگاران جوان_ مهدی بخشی از اجرای موفق طرح‌های امنیتی و قضایی در استان کرمان طی روز‌های اخیر خبر داد و گفت: با هدف ارتقای امنیت عمومی و مقابله با جرائم سازمان‌یافته، طرح بزرگ جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز در استان کرمان با جدیت اجرا شد که به حول و قوه الهی، ظرف چند روز ۸۰۲ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ضبط گردید.

وی افزود: فورا پس از اجرای این طرح، از پنج‌شنبه گذشته و با دستور قضایی، طرح توقیف خودرو‌های شوتی نیز آغاز شد و از آنجایی که این خودرو‌ها عمدتا در حمل کالای قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ هدف عملیات گسترده انتظامی قرار گرفتند و تا امروز بیش از ۲ هزار دستگاه خودروی شوتی توقیف شده است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان همچنین به نتایج آماری اجرای طرح‌های امنیتی در استان اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه نخست امسال و با اجرای طرح‌های منظم و هدفمند، سرقت‌های مسلحانه در استان کرمان با کاهش ۲۲ درصدی مواجه بوده است.

وی تاکید کرد: این آمار‌ها نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات امنیتی و قضایی در استان کرمان و همکاری مؤثر میان دستگاه قضایی، نیرو‌های انتظامی و نهاد‌های امنیتی است که با هدف تأمین امنیت پایدار برای شهروندان با جدیت دنبال می‌شود.

منبع: دادگستری کرمان