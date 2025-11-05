لژیونر والیبال ایران و ملی پوش سابق پس از ۲۰ روز کما که به مرگ مغزی منجر شده بود؛ درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - صابر کاظمی والیبالیست ۲۶ سال و یکی از استعداد‌های والیبال ایران که سابقه حضور در تیم ملی را داشت و در قطر به عنوان لژیونر مشغول فعالیت بود به دلیل عارضه مغزی پس از ۲۰ روز مبارزه مرگ و زندگی درگذشت.

صابر کاظمی پس از چند روز بستری در یکی از بهترین بیمارستان‌های دوحه، با رضایت خانواده‌اش و هماهنگی فدراسیون والیبال ایران به تهران منتقل شد تا روند درمانش زیر نظر پزشکان ایرانی ادامه یابد. انتقال او با تلاش فراوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و کاظمی در بیمارستان پیامبران تهران بستری گردید پس از مرگ مغزی به دیار باقی شتافت.

وی متولد آق قلا از شهر والیبالی ایران یعنی گنبد ظهور کرد. او خیلی زود خود را به سطح اول والیبال ایران رساند و در تیم‌هایی نظیر شمس تهران، خاتم اردکان، شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان به میدان رفت. او همچنین در ترکیه برای باشگاه زراعت بانک آنکارا به میدان رفت و اخیرا تصمیم گرفت از سطح اول والیبال فاصله بگیرد و به لیگ‌های حوزه خلیج فارس نقل مکان کرد. صابر چندی قبل با قراردادی به عضویت قهرمان آسیا یعنی الریان درآمد، اما این حادثه باورنکردنی به او اجازه نداد برای این تیم به میدان برود. صابر در بخش ملی نیز حضوری موفق هر چند کوتاه داشت. او با تیم ملی والیبال ایران در المپیک توکیو حضور پیدا کرد و در مسابقات قهرمانی آسیا که با قهرمانی ایران به پایان رسید نیز به عنوان ارزشمندترین بازیکن مسابقات انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان این ضایعه بزرگ را به ورزشدوستان ایرانی و خانواده صابر کاظمی تسلیت می‌گوید.