لژیونر والیبال ایران و ملی پوش سابق پس از ۲۰ روز کما که به مرگ مغزی منجر شده بود؛ درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - صابر کاظمی والیبالیست ۲۶ سال و یکی از استعداد‌های والیبال ایران که سابقه حضور در تیم ملی را داشت و در قطر به عنوان لژیونر مشغول فعالیت بود به دلیل عارضه مغزی پس از ۲۰ روز مبارزه مرگ و زندگی درگذشت.

صابر کاظمی پس از چند روز بستری در یکی از بهترین بیمارستان‌های دوحه، با رضایت خانواده‌اش و هماهنگی فدراسیون والیبال ایران به تهران منتقل شد تا روند درمانش زیر نظر پزشکان ایرانی ادامه یابد. انتقال او با تلاش فراوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و کاظمی در بیمارستان پیامبران تهران بستری گردید پس از مرگ مغزی به دیار باقی شتافت.

وی متولد آق قلا از شهر والیبالی ایران یعنی گنبد ظهور کرد. او خیلی زود خود را به سطح اول والیبال ایران رساند و در تیم‌هایی نظیر شمس تهران، خاتم اردکان، شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان به میدان رفت. او همچنین در ترکیه برای باشگاه زراعت بانک آنکارا به میدان رفت و اخیرا تصمیم گرفت از سطح اول والیبال فاصله بگیرد و به لیگ‌های حوزه خلیج فارس نقل مکان کرد. صابر چندی قبل با قراردادی به عضویت قهرمان آسیا یعنی الریان درآمد، اما این حادثه باورنکردنی به او اجازه نداد برای این تیم به میدان برود. صابر در بخش ملی نیز حضوری موفق هر چند کوتاه داشت. او با تیم ملی والیبال ایران در المپیک توکیو حضور پیدا کرد و در مسابقات قهرمانی آسیا که با قهرمانی ایران به پایان رسید نیز به عنوان ارزشمندترین بازیکن مسابقات انتخاب شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان این ضایعه بزرگ را به ورزشدوستان ایرانی و خانواده صابر کاظمی تسلیت می‌گوید.

برچسب ها: ستاره والیبال ایران ، والیبال قطر ، ملی پوش والیبال ایران
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
کریم
۱۴:۲۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
طفلی رو کشتن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
اگه تو ایران این اتفاق می افتاد شبه روشنفکران احمق چه فحش ها که نمیدادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
فقط میتونم بگم که نباید روی این دنیا حساب کرد هر آنچه میتونی باید برای آخرت ذخیره کنی تکلیف یک دقیقه بعد آدم مشخص نیست

و جالبتر از عجبم از کسایی که فکر میکنن مرگ مال همسایه است و حق و حقوق بنده خدا رو ضایع می‌کنن و با فخر راه میرن


جوون رعنا و پر انرژی در یک دقیقه قبلش نزد و هیچ پزشکی نتونست کاری کنه


خداوند بزرگ تنها حقیقت جهان هستیه و فرمان خودش رو به انجام می‌رسونه

خدا رحمت کنه صابر عزیز و جمیع اموات مسلمین رو
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
خوش به حالش تو اوج رفت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
ای وای،دلمون سوخت
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
برومند
۱۳:۴۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
خدایش بیامرزد
رفتنت زود بود
داغ بردل نشسته
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
از دوحه آوردنش ایران فوت شد
۱۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
بهترین پزشکان تو ایران هستند از خود قطر هم میان ایران . اما مرگ دست خداست چه اینجا باشه چه قطر و چه جایی دیگه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
ربطی نداره اوسکول
Iran (Islamic Republic of)
کریم
۱۴:۲۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
آره دیگه چون اونجا میبود چن روز زودتر می مرد ولی حالا یک چن روزی زنده بود بعد مرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
قشنگ مشخصه مزدوری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
کاش همه یاد بگیرند پشت سر مرده حرف حدیث از خود درنیاورند همه میکردند هرکس به بهانه ای خدا از تقصراتش بگذرد رحمت بکند
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
خدا رحمتش کنه
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
قلب مون شکست خدایش بیامرزد افسوس که ازدست دادیم?????
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حميد
۱۳:۴۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
جوان بود
ورزشكار حرفه اي بود
آينده دار بود
افتخار آفرين بود
در واقع يك سرمايه ملي براي وطن رو از دست داديم
خانواده مرحوم نيز ؛ جوان برومندشون رو از دست دادند.
در عمر بيست و اندي كه از خداوند گرفته بود . (( درخشان و پر نور بود ))
خداوند به همه ما رحم كند و نامبرده را بيامرزد .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
دلم آتیش گرفت براش خیلی خوب بازی میکرد
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد راحت شد از درد و رنج
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
خیلی خیلی ناراحتم،روحش شاد،
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
خیلی خیلی ناراحتم،روحش شاد،
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد یادش در خاطر ملت خواهد ماند
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
خدا نخواست بیشتر ازین غصه بخوره
۷
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
غصه ذره ذره آدمو دق میده بعد یهو طرف ایست قلبی می‌کنه مرگ مغزی میشه
Iran (Islamic Republic of)
کریم
۱۴:۳۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
واقعا همین طوره خدا خیلی دوسش داشت
