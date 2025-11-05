سرمربی بایرن مونیخ از نمایش شاگردانش در دیدار برابر پاری سن ژرمن راضی است و از راز پیروزی در این بازی بزرگ سخن به میان آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیروزی‌های پیاپی بایرن مونیخ در فصل جاری با هدایت ونسان کمپانی ادامه دارد.

بایرن مونیخ این بار دست به کار بسیار بزرگی زد و توانست پاری سن ژرمن مدافع عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را در پارک دو پرانس با نتیجه دو بر یک شکست دهد.

به نقل از اسپورت، ونسان کمپانی در نشست خبری بعد از بازی گفت:این نوع بازی‌ها در لبه تیغ برگزار می‌شوند به طوریکه فاصله بسیار کم است و جزئیات برنده را تعیین می‌کند. هر دیداری که تاکنون مقابل پاری‌سن‌ژرمن داشته‌ایم در همین لحظات حساس تعیین شده است. پاریس همیشه با شدت بالا و فشار زیاد بازی می‌کند و ما نیز همین‌طور. عملکرد تیمی به مهارت‌های فردی بستگی دارد و بدون حضور اوپامکانو که در نبرد‌های دو نفره برتری دارد یا لایمر که در میانه میدان می‌جنگد، ماندن در چنین بازی‌هایی دشوار خواهد بود.

کمپانی درباره نزدیکی همیشگی بازی‌های بایرن و پاریس گفت: همه چیز در لحظات حساس تعیین می‌شود؛ همان‌طور که در ایالات متحده در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی باشگاه‌ها ۲-۰ به پاریس باختیم یا حتی وقتی فصل گذشته در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در خانه‌مان ۱-۰ پیروز شدیم. درس این است که تقابل دو تیم در این سطح می‌تواند شگفت‌انگیز باشد، اما هیچ‌کس نمی‌داند نتیجه به کدام سمت خواهد رفت.

سرمربی بایرن مونیخ درباره خطای لوئیس دیاز و مصدومیت اشرف حکیمی گفت:عمدی نبود. بازی در سطح بسیار بالایی برگزار شد. وقتی از مصدومیت حکیمی باخبر شدم، آرزو کردم که جدی نباشد، همان‌طور که این اتفاق برای ما با موسیالا مقابل پاریس اتفاق افتاد. امیدوارم زودتر برگردد.

او در پایان گفت:این ورزشی بسیار سریع است و اجتناب از چنین لحظاتی دشوار است. رویارویی با تیم‌هایی مثل پاری‌سن‌ژرمن نیازمند تمرکز، انضباط تیمی و کار تاکتیکی دقیق است؛ این همان چیزی است که در چنین بازی‌های دشواری تفاوت ایجاد می‌کند.