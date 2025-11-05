باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - کارخانهای که با عنوان «اولین کارخانه تولید اسید فسفریک خوراکی در ایران و حتی منطقه خاورمیانه» معرفی شده، نه تنها ظرفیت تأمین نیاز داخلی را دارد، بلکه میتواند به صادرات نیز میشود .
اسید فسفریک خوراکی یکی از مواد پایهای در صنایع کشاورزی، داروسازی، غذایی و صنعتی است؛ تولید داخلی آن باعث کاهش وابستگی به واردات و خروج ارز خواهد شد.
استان لرستان با داشتن منابع طبیعی (آب، مواد معدنی، موقعیت جغرافیایی) و نیز نزدیکی به مسیرهای ترانزیتی میتواند محل مناسبی برای چنین واحد بزرگی باشد.
این پروژه میتواند به اشتغال منطقه، ارتقای فناوری، و جذب سرمایهگذاری بینالمللی کمک کند.
استاندار لرستان گفت:ظرفیت کارخانه اسید فسفریک خوراکی که بزودی در منطقه ویژه اقتصادی لرستان راهاندازی میشود، نه تنها تمام نیاز کشور را تامین میکند که دو سوم آن به خارج کشور نیز صادر میشود.
مهندس شاهرخی با بیان اینکه یکی از معضلات کشور ما تامین کود شیمیایی برای کشاورزیاست افزود: ظرف چند ماه آینده با راهاندازی کارخانه تولید اسید نیتریک، لرستان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کود شیمایی در کشور و حتی خاورمیانه خواهد بود.
کاهش وابستگی به واردات اسید فسفریک خوراکی و خروج ارز با صرفهجویی حداقل ۵۵ میلیون دلار است.
ایجاد فرصت اشتغال مستقیم برای حدود ۲۵۰ نفر (و غیرمستقیم بیشتر) با اولویت به نیروهای بومی و فارغالتحصیلان مهندسی استان وتبدیل لرستان به قطب تولید مواد شیمیایی در منطقه غرب کشور و اتصال بهتر به زنجیره ارزش صنایع پایه است.
پروژه مجتمع شیمیایی اکسیر سیمیا در لرستان یک گام مهم و امیدبخش در راستای توسعه صنعتی استان است. اگرچه با چالشهایی نیز روبروست، اما ظرفیتها و زیرساختهای موجود، همراه با عزم مسئولان، میتواند آن را به محصولی موفق تبدیل کند؛ محصولی که نه تنها نیاز داخلی را تأمین کرده، بلکه زمینهساز رشد و توسعه منطقهای نیز خواهد شد.