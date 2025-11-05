باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان نشست بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌غربی با تأکید بر هم‌افزایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آذربایجان غربی گفت: اتکای صرف به بانک در بخش صنعت و معدن برای پیشبرد توسعه کافی نیست و ورود ابزار‌های نوین تامین مالی بویژه صندوق‌ها می‌تواند راهگشا باشد.

سعید شجاعی، ادامه داد: برای دستیابی به توسعه پایدار، صرفاً تکیه بر بانک کافی نیست و باید رویکردی چند بُعدی و مشارکتی در تأمین مالی پروژه‌ها نیز باید اتخاذ شود.

وی با اشاره به نقش مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تسهیل روند توسعه اقتصادی افزود: هم‌افزایی میان صندوق‌های مختلف در استان آذربایجان‌غربی می‌تواند زمینه‌ساز اجرای مدل جدید توسعه صنعتی کشور باشد.

شجاعی با بیان اینکه هدف از این رویکرد، تبدیل آذربایجان‌غربی به پایلوت اجرای استراتژی توسعه صنعتی است، خاطرنشان کرد: این استان از نظر تنوع ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و فناورانه جایگاه ویژه‌ای دارد و می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر استان‌ها در اجرای سیاست‌های نوین توسعه‌ای باشد.

معاون وزیر صمت تأکید کرد: موفقیت در این مسیر نیازمند هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهاد‌های مالی است تا بتوان منابع را به شکل هدفمند و کارآمد به سمت تولید و اشتغال هدایت کرد.

آذربایجان‌غربی قطب‌ تولید و صادرات کشور

استاندار آذربایجان‌غربی هم در این نشست با تأکید بر نقش استان در مسیر توسعه صنعتی شمال‌غرب کشور، گفت: آذربایجان‌غربی با برخورداری از ظرفیت‌های معدنی، مرزی و ترانزیتی می‌تواند به یکی از قطب‌های تولید و صادرات کشور تبدیل شود.

در این نشست که با هدف بررسی فرصت‌های توسعه صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌غربی برگزار شد، آخرین وضعیت طرح‌های بزرگ صنعتی، پروژه‌های نیمه‌تمام و برنامه‌های مرتبط با هوشمندسازی زنجیره تولید در استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.