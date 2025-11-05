باشگاه خبرنگاران جوان- پویا طالبنیا اظهار کرد: برابر گزارش واصله از اداره آگاهی به اداره میراثفرهنگی شهرستان سنندج مبنی بر کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب در بازرسی از یک خودروی شخصی، بررسیها و تحقیقات لازم در دستور کار قرار گرفت.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی کردستان با بیان اینکه در این خصوص یک نفر با هویت بومی شناسایی و دستگیر شده است، افزود: پرونده قضایی متهم تشکیل و موضوع از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.
او عنوان کرد: خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاههای فلزیاب منوط به اخذ مجوز از ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان است و در غیر این صورت با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.
طالبنیا از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرمجاز افراد سودجو و سوداگران آثار تاریخی، مراتب را در اسرع وقت به این ادارهکل گزارش دهند تا در حفاظت از میراثفرهنگی و سرمایههای ملی سهیم باشند.
منبع؛ روابط عمومی میراث فرهنگی استان