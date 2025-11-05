نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده بابل گفت: پیش از این اعلام کردم تا زمانی که قانون نوشته و اجرایی شود به صورت علی‌الحساب شرکت‌های قراردادی باقی بماند، اما پرداختی‌ها به شکل مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی به نیرو‌های شرکتی انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد فاطمی در جلسه امروز چهارشنبه (۱۴ آبان ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به حمیدرضا حاجی بابایی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، گفت: درباره نیرو‌های شرکتی دو موضوع مطرح است بود؛ اول اینکه شرکت‌های حجمی و واسطه، حذف شده و انعقاد قرارداد به شکل مستقیم بین دستگاه اجرایی با نیرو‌های شرکتی انجام شود.

وی افزود:، اما سناریوی دومی که از سوی شما مطرح شده است این بود که شرکت‌های حجمی و واسطه‌ای باقی بمانند، اما پرداخت‌ها توسط دستگاه اجرایی به شکل مستقیم به نیرو‌ها باشد. مجلس شورای اسلامی، سازمان اداری استخدامی و حتی معاون اول رئیس جمهور موافق حذف شرکت‌های واسطه و حجمی هستند و نظر بر این است که دستگاه اجرایی مستقیم با نیرو‌های شرکتی قرارداد بنویسد خواهش می‌کنم شما در این زمینه شفاف سازی کنید.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به تذکر فاطمی گفت: مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در زمینه نیرو‌های شرکتی و حجمی تصویب کرد که ما هم طرفدار آن بودیم. حتی خود بنده گفتم وضعیت کنونی برده‌داری نوین است مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص رفت و مغایر با اصل ۷۵ تشخیص داده شد و به مجلس شورای اسلامی بازگشت و لذا اکنون قانونی در این زمینه وجود ندارد.

وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی باید دوباره قانونی در این زمینه بنویسد و به تایید شورای نگهبان و مجمع برسد که اجرای آن زمان‌بر است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بر همین اساس اعلام کردم تا زمانی که قانون نوشته و اجرایی شود به صورت علی‌الحساب این شرکت‌های حجمی و قراردادی باقی بماند، اما پرداختی‌ها به شکل مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی به نیرو‌های شرکتی باشد. این هیچ مغایرتی با حذف نیرو‌های شرکتی و حجمی ندارد. اگر بخواهیم صبر کنیم هر روز این گروه‌ها ضرر می‌کنند.

برچسب ها: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ، تذکر نماینده
خبرهای مرتبط
حاشیه‌های صحن علنی؛
تذکر تند کوچک‌زاده به نحوه اداره مجلس/ حاجی بابایی: تا ظهر هم داد بزنید عصبانی نمی‌شوم
نایب رئیس مجلس: اتحادیه اروپا به قوانین و اصول اخلاقی پایبند باشد
حاجی بابایی در دیدار با رئیس مجلس آفریقای جنوبی:
IPU باید آمریکا و صهیونیست‌ها را مجبور به عقب‌نشینی از جنایاتشان کند
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی:
اقدام اخیر تروئیکای اروپا نشانه سقوط دیپلماسی و پیروی کورکورانه از واشنگتن است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
تا زمانی که شما قانونی تهیه کنید ، حضرت مهدی ظهور خواهند کرد ان شاءالله ، و آن زمان دیگر نیازی به قانون شما نخواهد بود .
۰
۰
پاسخ دادن
عبارت ازدواج شرعی با اتباع خارجی باید به ازدواج قانونی تبدیل شود/ ممنوعیت اعطای تابعیت به اتباع خارجی با ازدواج
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۴ آبان
تذکر تند کوچک‌زاده به نحوه اداره مجلس/ حاجی بابایی: تا ظهر هم داد بزنید عصبانی نمی‌شوم
اتهامات و ادعا‌های خضریان علیه رییس شورای اطلاع رسانی دولت
گزارش وزارت دفاع درخصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به دولت ارائه شد
طرح تشکیل سازمان نظام بهورزان روی میز هیئت‌رئیسه مجلس
نایب رئیس مجلس: پرداختی‌ها مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی به نیرو‌های شرکتی انجام شود
طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار بهارستان‌نشینان
اتصال بنگاه‌های خرد و کلان گامی در مسیر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است
تکلیف مجلس به وزارت ارتباطات برای ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی
آخرین اخبار
عارف: تمرکز دولت بر فناوری‌های پیشرفته، مهارت آموزی و آموزش‌وپرورش است
آیت‌الله جنتی: آمریکا تمام راه‌ها را برای شکست مردم ایران امتحان کرد
قالیباف وارد اسلام‌آباد شد
نمایندگان مجلس: از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از ضابطان قانون استفاده می‌کنیم
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
مردم در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند شعار سال ۵۸ پابرجاست/ ضرورت حل تورم
گزارش وزارت دفاع درخصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به دولت ارائه شد
جمهوری اسلامی یک ساختار است، جلوی نفس این جوان رعنا را نگیریم
صمصامی: اسامی ۵۰۰ شرکت متخلف به دستگاه قضا ارسال شده است
عارف: علل سانحه سرویس مدارس دانش‌آموزان در تهران فورا بررسی شود
ارز ترجیحی را به جای واردات محصولات بی‌کیفیت، به دارو اختصاص دهید
نماینده مجلس: عده‌ای از سیاسیون به دنبال تنش هستند/ دعوای زرگری جواب نمی‌دهد
سوال ملی از وزرای ورزش و بهداشت اعلام وصول شد
تکالیف سازمان ملی هوش مصنوعی برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی تعیین شد
مقام نظامی: تقویت قدرت نظامی و علمی کشور ضرورتی انکارناپذیر است
اتهامات و ادعا‌های خضریان علیه رییس شورای اطلاع رسانی دولت
تذکر تند کوچک‌زاده به نحوه اداره مجلس/ حاجی بابایی: تا ظهر هم داد بزنید عصبانی نمی‌شوم
نایب رئیس مجلس: پرداختی‌ها مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی به نیرو‌های شرکتی انجام شود
قالیباف عازم پاکستان شد
تکلیف مجلس به وزارت ارتباطات برای ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی
اتصال بنگاه‌های خرد و کلان گامی در مسیر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است
حاجی‌بابایی: مجلس موافق حذف شرکت‌های حجمی و واسطه‌ای است
عبارت ازدواج شرعی با اتباع خارجی باید به ازدواج قانونی تبدیل شود/ ممنوعیت اعطای تابعیت به اتباع خارجی با ازدواج
طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار بهارستان‌نشینان
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۴ آبان
طرح تشکیل سازمان نظام بهورزان روی میز هیئت‌رئیسه مجلس
آزادی مشروط دو تبعه فرانسوی
نخستین محموله کمک‌های ایران به زلزله زدگان شمال افغانستان ارسال شد
پزشکیان: مساجد بهترین کانون ساماندهی امور اجتماعی هستند
دولت باید پیشتاز صرفه‌جویی در مصرف انرژی باشد/ روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه سوخت پرداخت می‌شود