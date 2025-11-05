نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به توانمندی‌های استان فارس در حوزه صنعت خودروسازی، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا با تدوین برنامه‌ای جامع، زمینه‌ساز تبدیل شیراز از یک پایگاه مونتاژ به قطب تولید و نوآوری خودرو در کشور شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عزیزی در نشست بررسی وضعیت تولید و صنعت در شیراز با اشاره به ظرفیت‌های بالای این منطقه در حوزه صنایع خودرو گفت: شیراز نباید صرفاً به عنوان پایگاه مونتاژ خودرو شناخته شود؛ بلکه باید با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، به یکی از قطب‌های اصلی تولید خودرو در کشور تبدیل شود.

او با تأکید بر مزیت‌های رقابتی این منطقه افزود: وجود نیروی انسانی متخصص، موقعیت جغرافیایی مناسب و زیرساخت‌های صنعتی قابل‌توسعه، فرصت‌های ارزشمندی را برای تبدیل شیراز به مرکز تولید و نوآوری در صنعت خودرو فراهم کرده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری وزارت صمت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه صنعتی شیراز در سطح ملی محقق شود.

در ادامه این نشست، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن استقبال از پیشنهاد نماینده شیراز، بر حمایت از طرح‌های توسعه‌ای و رفع موانع پیش‌روی تولید در استان فارس تأکید و دستور پیگیری موضوع را از معاونت‌های ذی‌ربط صادر کرد.

این نشست با هدف بررسی مسیرهای توسعه صنعت خودرو و بهبود زیرساخت‌های تولیدی استان فارس برگزار شد و از سوی حاضران به عنوان گامی مؤثر در جهت تقویت جایگاه صنعتی جنوب کشور توصیف شد.

منبع: دفتر نماینده مجلس

