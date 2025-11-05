یکی از مسئولان انتخابات عراق تاکید کرد که تمامی آماده‌سازی‌ها و تدابیر امنیتی برای برگزاری انتخابات پارلمانی تکمیل شده و وضعیت امنیتی پایدار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دکتر سعد معن، رئیس کمیته رسانه‌ای منبسط از کمیته عالی امنیتی انتخابات مجلس عراق، تأکید کرد که تمامی آماده‌سازی‌ها و تدابیر امنیتی مربوط به انتخابات پارلمانی که قرار است در ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان ماه) برگزار شود، تکمیل شده است و وضعیت امنیتی «ثابت و پایدار و کاملا آماده برای برگزاری رای‌گیری در تمام مناطق عراق» است.

سعد معن در مصاحبه با الجزیره گفت که فرماندهی عملیات مشترک، بر اساس یک دستور رسمی، اقدام به تشکیل کمیته عالی امنیتی انتخابات پارلمانی به ریاست قاسم حمداوی، معاون فرمانده عملیات مشترک، کرده است. از این کمیته عالی، پنج کمیته فرعی منشعب شده‌اند: کمیته اطلاعاتی، میدانی، اداری، رسانه‌ای و امنیت سایبری.

او در خصوص برنامه‌های اجرایی تاکید کرد که هماهنگی مستمری با کمیسیون عالی مستقل انتخابات وجود داشته و نمایندگانی از کمیسیون در کمیته عالی امنیتی حضور دارند‌ و کار کمیته شامل «ایجاد شرایط مناسب برای کمیسیون عالی مستقل انتخابات» است.

او احتمال اعمال منع رفت‌وآمد سراسری را رد کرد و گفت: «دلیلی برای این کار وجود ندارد، زیرا وضعیت امنیتی ۱۰۰ درصد پایدار و آماده است». در مورد بستن مرزهای خارجی یا داخلی نیز توضیح داد که «این موضوع در زمان مناسب در صورت ضرورت اعلام خواهد شد.

دکتر سعد معن در ارزیابی تهدیدات امنیتی تصریح کرد که «تهدیدات امنیتی از بین رفته‌اند» و هم‌زمان تاکید کرد که کمیته از همان ابتدا، به طور فشرده بر مسائل سازمانی و اداری با هماهنگی کمیسیون کار کرده است.

او همچنین به تلاش‌های کمیته رسانه‌ای و تیم‌های رصد تحت نظر آن، با همکاری دستگاه قضایی، امنیت ملی و سایر نهادهای امنیتی اشاره کرد تا با جرایم یا تخلفات انتخاباتی مانند خرید رای یا پاره کردن تبلیغات انتخاباتی برخورد کنند.

این مقام عراقی اعلام کرد که افرادی که در پاره کردن بنرها یا خرید رای و کارت‌های انتخاباتی دست داشته‌اند، بازداشت شده‌اند و تاکید کرد که این تخلفات «در ابعاد گسترده‌ای نیستند» و تاثیری بر وضعیت کلی ندارند و «شهروندان عراقی به اهمیت مشارکت خود آگاه هستند».

منبع. الجزیره

برچسب ها: انتخابات عراق ، پارلمان عراق
