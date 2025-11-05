باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تشکر از خداوند، نشانه‌ی درک درست از زندگی + فیلم

سخنان رهبر معظم انقلاب که بر قدردانی از عطای الهی و پرهیز از روحیه‌ی طلبکاری از خداوند تاکید فرمودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بخشی از جلسه تفسیر سوره حشر توسط حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که رهبر معظم انقلاب بر قدردانی از عطای الهی و پرهیز از روحیه‌ی طلبکاری از خداوند تاکید فرمودند.

لحظه سقوط و انفجار هواپیمای باری در آمریکا + فیلم
۸۳۶

لحظه سقوط و انفجار هواپیمای باری در آمریکا + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۴
پاسخ قاطع تحلیلگر وطن‌پرست ایرانی به نسخه تسلیم‌طلبانه بی‌بی‌سی + فیلم
۷۹۴

پاسخ قاطع تحلیلگر وطن‌پرست ایرانی به نسخه تسلیم‌طلبانه بی‌بی‌سی + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۴
زهران ممدانی شهردار نیویورک شد + فیلم
۷۲۴

زهران ممدانی شهردار نیویورک شد + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۴
سندی دیگر از جنایت اسرائیل؛ سرقت اعضای بدن اسرای فلسطینی + فیلم
۶۲۳

سندی دیگر از جنایت اسرائیل؛ سرقت اعضای بدن اسرای فلسطینی + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۴
ویتامین‌هایی که مصرف زیاد آن‌ها باعث تشکیل سنگ در بدن می‌‍شود + فیلم
۶۰۷

ویتامین‌هایی که مصرف زیاد آن‌ها باعث تشکیل سنگ در بدن می‌‍شود + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
عشق منی آقا جان
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
الحمدلله علی کل نعمه
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
الحمدلله رب العالمین
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
تبدیل وضعیت کارگران چرا انجام نشد؟
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
????♥️♥️♥️???
۳
۱
پاسخ دادن