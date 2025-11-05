باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی -حجت الاسلام سالاری مکی مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: نگرانی اصلی فعالان فرهنگی بر این محور استوار است که نگاه مسئولین میانی استان نسبت به تحرکات عظیم مردمی، حدود یک‌سوم (۳۰ درصد) عقب‌تر است. این امر بر لزوم تقویت پیوند بین برنامه‌ریزی‌های کلان و ظرفیت‌های موجود استانی نظیر گوهرسنگ و زرشک در بازار‌های جهانی تأکید دارد.

وی افزود: یکی از انتقادات ساختاری، تمایل مدیران به عدم سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های فرهنگی است که بازدهی آن در بلندمدت مشخص می‌شود. این امر باعث شده است تا زیرساخت‌های فرهنگی، علی‌رغم وجود ظرفیت‌های بزرگی، چون ۴۰۰ مؤسسه قرآنی، نیازمند تزریق منابع مستمر باشند.

حجت الاسلام سالاری مکی بیان کرد: خراسان جنوبی برای سومین سال متوالی رتبه اول کشور را در سامانه اعتکاف حفظ کرده است، که نشان‌دهنده قدرت بسیج مردمی است. در سال ۱۴۰۳، تعداد معتکفین به ۲۷،۸۰۰ نفر رسیده که نکته قابل توجه آن، مشارکت ۸۰ درصدی نوجوانان در این برنامه‌هاست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: اولین رویداد محوری در چارچوب ایران جان، روز شنبه با اجتماع بزرگ فعالان عرصه اعتکاف برگزار می‌شود. این جلسه با حضور رئیس ستاد مردمی اعتکاف کشور، بر اهمیت حفظ و ارتقای این دستاورد مردمی تأکید خواهد کرد.

وی عنوان کرد: رویداد رهبانو دومین گام مهم خواهد بود که تمرکز آن بر کنشگری بانوان در زمینه جهاد تبیین و فعالیت‌های هنری متمرکز است. این برنامه که شامل هشت سرفصل تخصصی است، هفته آینده با رونمایی از پوستر آغاز شده و تا دهه فجر ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام سالاری مکی تصریح کرد: مهم‌ترین برنامه پیش رو، اولین رویداد بین‌المللی نوجوان سفیر با محوریت استکبارستیزی و عدالت جهانی است که قرار است از ۲۰ تا ۲۳ آبان ماه در شهرستان طبس برگزار شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: این رویداد سه روزه با حضور ۳۰۰ نوجوان داخلی و نمایندگانی از ۱۰ کشور خارجی طراحی شده است. روز دوم آن به تولید محتوا در صحرای طبس، محل زمین‌گیر شدن هواپیمای جاسوسی آرپی ۱۷۰، اختصاص خواهد یافت تا مستندسازی عملی علیه استکبار صورت گیرد.

وی گفت: در کنار رویداد‌های اصلی، یک محفل قرآنی بزرگ در فردوس با حضور چهره‌های برنامه محفل برگزار می‌شود؛ تمامی این فعالیت‌ها، به ویژه موفقیت در طرح زندگی با آیه‌ها و کنش رسانه‌ای نوجوانان (آوین)، بر توانایی مردمی استان در اجرای برنامه‌های تأثیرگذار تأکید می‌کند.