باشگاه خبرنگاران جوان - میترا عقیلی مدیرکل استاندارد استان قزوین در مراسم تجلیل از واحدهای تولیدی و مدیران کنترل کیفیت نمونه استاندارد استان قزوین که در سالن اجتماعات شهید امامی استانداری برگزار شد، گفت: امسال روز جهانی استاندارد با شعار چشمانداز مشترک، برای جهانی بهتر نشان میدهد که استانداردها ابزارهایی برای هماهنگی و دستیابی به جهانی بهتر هستند.
وی ادامه داد: در اداره کل استاندارد قزوین در یک سال اخیر، ۲۵ هزار ساعت دوره آموزشی برای توانافزایی مدیران استاندارد برگزار کردیم و در همین مدت، ۹ هزار بازرسی صنفی و ۴۵۰ قلم کالا برای آزمون استاندارد نمونهبرداری شد.
عقیلی همچنین از بازدید ۲۲۰ واحد خدماتی شامل هتل، هتل آپارتمان، سردخانه و مدارس خبر داد و یادآور شد: اداره استاندارد قزوین در ایام جنگ، فرآیندهای نظارتی خود را با توجه به شرایط خطیر کشور نیز انجام داد.
وی ادامه داد: امروز از ۲ واحد تولیدی دیگر به عنوان واحد نمونه استاندارد استانی و سه مدیر کیفیت نمونه استاندارد نیز تقدیر به عمل خواهد آمد که ارزیابی آنان کاملا سامانهای بوده است.
به گفته مدیرکل استاندارد استانقزوین، واحدهای تولیدی منتخب نباید هیچ گونه عدم انطباقی داشته باشند و باید دارای سامانه صدای مشتری و تحقیق و توسعه باشند و در کمیتههای فنی سازمانهای بینالمللی مشارکت داشته باشند.
در پایان این مراسم از واحدهای تولیدی نمونه استاندارد کشوری و استانی قزوین شامل شرکتهای تولیدی طلاچین، فیروز، شوفاژکار و بهداش به عنوان صنایع نمونه استاندارد کشوری و همچنین واحدهای تولیدی هفت الماس و صنایع غذایی کوروش به عنوان نمونههای استانی تجلیل به عمل آمد.
همچنین علاوه بر واحدهای تولیدی، از مدیران کنترل کیفی سه واحد تولیدی نیز تقدیر شد.