کاظمی گفت: در حالی که توزیع شیر را طبق توافق‌نامه در سه استان شروع کردیم، اما افزایش قیمت نهاده‌ها برایمان چالش به وجود آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران، گفت: در شهریور ماه با همکاری ستاد تنظیم بازار، قیمت توافقی شیر را با تمام کارخانه‌های لبنی و شرکت‌های تولیدی نهایی کردیم، اما اتفاقاتی افتاد که موجب افزایش قیمت نهاده‌ها شد.

وی ادامه داد: در حالی که توزیع شیر را طبق همان توافق‌نامه در دو  سه استان شروع کردیم، اما افزایش قیمت نهاده‌ها برایمان چالش به وجود آورد. برای حل مشکل طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور تلاش داریم تغییراتی داشته باشیم و اگر بشود به توزیع شیر در مدارس سرعت دهیم.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: امیدوارم این مشکل کوچک هر چه زودتر رفع شود در این صورت یکشنبه هفته آینده توزیع شیر در مدارس آغاز می‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
هفته بعدی قطع میشه شعارها زیاد عمل کم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
چرا معلمان سر کلاس یا دیر میرن یا اصلا نمیرن کجای کاری ؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
یک نفر از جناب و زیر سوال کنه چرا مطالبات ۱۴۰۰ رتبه بندی هنوز پرداخت نشده ازون زمان من۱۲ملیون طلب دارم و۱۲گرم طلامیشد.الان یک گرمم نمیشه.نکنه یک موقعی میخوان پرداخت کنن که باهاش یک بستنی بخریم.
ضمنا رتبه بندی جدید معلمان قرار بود مهر امسال انجام بشه ولی تاکنون هیچ خبری نیست.
فوق العاده ویژه۵۰درصدتون هم بخوره توسر مسولان آپ .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
چرا فوق العاده خاص و ویژه فرهنگیان را که از خرداد ماه تصویب شده را اعمال نمی‌کنید آقای وزیر ، چرا به فکر معیشت له شده فرهنگیان رسیدگی نمی‌کنید تا کی قراره حقوق فرهنگیان پایمال بشه توسط شما مسئولین؟
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
تو یک سال چند ساعت میری کار البته کارتان هم واقعا سخته باید جزو مشاغل سخت باشه مثل کار در معدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
عجله نکن
