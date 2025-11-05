باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران، گفت: در شهریور ماه با همکاری ستاد تنظیم بازار، قیمت توافقی شیر را با تمام کارخانه‌های لبنی و شرکت‌های تولیدی نهایی کردیم، اما اتفاقاتی افتاد که موجب افزایش قیمت نهاده‌ها شد.

وی ادامه داد: در حالی که توزیع شیر را طبق همان توافق‌نامه در دو سه استان شروع کردیم، اما افزایش قیمت نهاده‌ها برایمان چالش به وجود آورد. برای حل مشکل طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور تلاش داریم تغییراتی داشته باشیم و اگر بشود به توزیع شیر در مدارس سرعت دهیم.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: امیدوارم این مشکل کوچک هر چه زودتر رفع شود در این صورت یکشنبه هفته آینده توزیع شیر در مدارس آغاز می‌شود.