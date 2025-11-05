باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه هوایی نورخان در مجاورت شهر اسلام‌آباد، رئیس مجلس و اعضای هیات جمهوری اسلامی ایران در بدو ورود از سوی «سردار ایاز صادق» رئیس مجلس ملی پاکستان و «رضا امیری مقدم» سفیر ایران در اسلام‌آباد مورد استقبال قرار گرفتند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این سفر با رئیس و نمایندگان مجالس ملی سنای پاکستان گفت‌و‌گو خواهد کرد. همچنین دیدار و رایزنی با مقامات ارشد سیاسی از جمله نخست وزیر پاکستان در دستور کار این سفر است.

سفر به ۲ شهر مهم لاهور و کراچی به عنوان مراکز فرهنگی و اقتصادی پاکستان و دیدار با نخبگان فرهنگی، مذهبی، تجار و بازرگانان پاکستان نیز در برنامه ریزی سفر رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان قرار گرفته است.

تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان از جمله فداحسین مالکی، محمدنور دهانی و رحمدل بامری، مهرداد گودرزند و فضل الله رنجبر، رئیس مجلس شورای اسلامی را در این سفر همراهی می‌کنند.

جمهوری اسلامی پاکستان، پرجمعیت‌ترین کشور در میان همسایگان ایران است و حجم تجارت دو کشور از مرز سه میلیارد دلار عبور کرده و طرفین مصمم هستند با هدف‌گذاری دقیق و رفع موانع موجود، حجم این مبادلات را به ۱۰میلیارد دلار افزایش دهند.