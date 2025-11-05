شهروندخبرنگار ما همزمان با هفته دانش آموزی تصاویری از برگزاری یادواره سردار شهید باقر سلیمانی در شهر خشت استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی یادواره سردار شهید باقر سلیمانی به همت حوزه بسیج دانش آموزی خشت، کنارتخته و کمارج و واحد بسیج دانش آموزی شهید باقر سلیمانی در حضور خانواده معظم شهدا و ایثارگران، مسئولین شهرستانی، مسئولین منطقه خشت و کنارتخته و فرهنگیان و دانش آموزان در شهر خشت برگزار شد. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کازرون سرهنگ پاسدار حسین حیاتی به عنوان سخنران این برنامه ضمن گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی به بیان خصوصیات بارز شهید باقر سلیمانی پرداختند.

روایتگری، اجرای سرود توسط دانش آموزان، پخش کلیپ و مداحی از دیگر برنامه‌های این یادواره بود. در پایان توسط مسئولین از خانواده معظم شهید والامقام سردار باقر سلیمانی تجلیل به عمل آمد. خاطرنشان می‌گردد سردار شهید باقر سلیمانی فرمانده گردان حضرت زینب (س) از لشکر عملیاتی ۱۹ فجر بود.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

