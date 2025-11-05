باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت دفاع عراق امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که طرح تأمین امنیت انتخابات وارد مراحل نهایی خود شده است. این وزارتخانه با اشاره به اجرای چندین عملیات شبیهسازی برای اطمینان از موفقیت طرح امنیتی، تأکید کرد که هماهنگی گستردهای با سایر یگانها برای تأمین روند انتخابات با استفاده از فناوریهای پیشرفته انجام گرفته است.
سرتیپ تحسین الخفاجی، مدیر اداره اطلاعرسانی و راهنمایی معنوی وزارت دفاع در این خصوص گفت: «نقش وزارت دفاع در تأمین روند انتخابات از چند ماه پیش آغاز شده و این وزارتخانه از طریق کمیته عالی امنیت در طرح امنیتی ویژه انتخابات مشارکت داشته است.»
او توضیح داد: «این مشارکت از طریق برگزاری نشستهای مکرر میان فرماندهان وزارت دفاع و اعضای کمیته امنیتی و نیز تأمین نیازهای اجرای موفق طرح امنیتی، از جمله حفاظت از مراکز رأیگیری، تقسیم نیروها میان مراکز و تضمین امنیت انتقال صندوقهای رای و حافظههای الکترونیکی، تحقق یافته است.»
الخفاجی افزود که وزارت دفاع تاکنون چندین بار عملیات شبیهسازی انجام داده و پس از چند مرحله اصلاح، طرح به مرحله نهایی خود رسیده است.
او همچنین گفت: «وزارتخانه برنامهای ویژه برای روز رأیگیری تدارک دیده که بر اساس آن، یگانها، فرماندهیها و واحدهای مختلف میان مراکز انتخاباتی نزدیک تقسیم میشوند تا سرعت استقرار و انعطافپذیری در اجرای روند رأیگیری که حقی قانون اساسی برای شهروندان است، تضمین شود. پس از پایان رأیگیری نیز نیروها وظایف تکمیلی خود را تا ساعت شش عصر ادامه خواهند داد.»
به گفته الخفاجی، برای نحوه حرکت نیروها در طول روز انتخابات نیز طرح ویژهای تدوین شده است. او افزود: «وزارت دفاع در اجرای وظایف امنیتی و اطلاعاتی و نیز در استقرار یگانها بر اساس تواناییها و امکانات خود عمل میکند تا امنیت کامل مناطق و مراکز رأیگیری را فراهم آورد.»
