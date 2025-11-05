شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به اعتراض داوطلبان از اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسیدگی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمعی از متقاضیان استخدامی آموزش و پرورش از نمره قبولی در آزمون استخدامی گلایه دارند و خواهان رسیدگی به این مشکل شد.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با عرض سلام و خسته نباشید بنده و جمعی از متقاضیانی که در آزمون استخدامی امسال ماده ۲۸ آموزش و پرورش شرکت کرده بودیم و با اختلاف کمی مردود شده بودیم؛ برای ثبت اعتراض مراجعه کردیم.
قرار بود تا ۱۵ آبان نتایج اعتراض را به ما اعلام کنند؛ اما تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. از باشگاه خبرنگاران عزیز درخواست دارم این موضوع را رسیدگی کنید، چون اگر قرار باشه رسیدگی کنند باید جهاد دانشگاهی کارنامه‌ها را بروز کنند ولی خبری نیست خواهش میکنم این مسئله را پیگیری کنید با تشکر فراوان

 

برچسب ها: آزمون استخدامی ، آزمون آموزش و پرورش ، سوژه خبری
